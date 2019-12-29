Kimse Bilmez final yapıyor! Kimse Bilmez 27.final bölümünde neler olacak?

Başrollerini Keremcem ve Özgü Kaya'nın paylaştığı dizi Kimse Bilmez final yapıyor. ATV ekranlarına gelen dizi Pazar akşamları yayınlanıyordu. Dizinin hayranları neden final yaptığını araştırırken aynı zamanda final bölümünde neler olacağını da merak ediyor. Güçlü oyuncu kadrosu ve konusu ile ekranların sevilen dizisi olmayı başaran Kimse Bilmez 27.bölümde neler olacak? Kimse Bilmez final bölüm fragmanı burada!

KİMSE BİLMEZ FİNALİNDE NELER OLACAK?

Ali ve Sevda rahat bir nefes alma hayali kurarken Nedim gelecek ve bütün intikamını bir anda ortaya çıkaracak. Tek hayali huzurlu bir hayat olan Ali, Nedim'in karanlık yüzünden sevdiklerini koruyabilmek için her şeyi göze alır. Öte yandan Kurtbey, ölüm döşeğinde her şeyi Ali'ye anlatmak ister. Ali, Kurtbey'in büyüttüğü Zeynep'in kardeşi olduğunu öğrenebilecek mi? Vedat ise babasının katilinin Ali olduğunu bile bile intikam hisleriyle yanıp tutuşmaktadır. Vedat en sonunda Pilot'a babasının katilinin Ali olduğunu söyler. Bu gerçeği öğrenen Pilot ne yapacak? Ali'nin, Nedim'den kurtulmak için bir planı var mı? Kötülükleriyle nam salan Nedim, Sevda'yı öldürecek mi? Ali ve Sevda için mutlu son olacak mı?

KİMSE BİLMEZ FİNAL BÖLÜM FRAGMAN

Kimse Bilmez Final Bölümü (29 Aralık 2019 Pazar) son fragmanı yayınlandı! Kimse Bilmez hayranlarını üzen son...

KİMSE BİLMEZ NEDEN FİNAL YAPIYOR?

Kimse Bilmez dizisinin finalinde dair herhangi bir açıklama yapılmadı. Konuyla ilgili açıklama geldiği zaman haberlerimizde yer vereceğiz.