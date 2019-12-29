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nedir? ? İşte o ödül…

Tüm Türkiye’nin merakla beklediği belli oldu. Alican ve Cemre’nin final bölümünde kıyasıya rekabet yaşanacak. TV8'in en çok izlenen yarışmalarından biri olan Masterchef'te final heyecanıyla birlikte büyük ödülün ne olduğu merak konusu oldu. Buna göre ‘’ Masterchef final ödülü nedir? ?’’ sorusuna yanıt aranmaya başlandı. Bilindiği üzere geçen seneki büyük ödül 100 bin TL’ydi. Peki 2019 ne? İşte büyük ödül hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 29.12.2019 22:34
Masterchef final ödülü nedir? Masterchef birincisi ne kadar kazanacak? İşte o ödül…

TV8'in sevilen yarışması Masterchef'te final ödülü merak edildi. Bu akşam ekrana gelen 78.final bölümünde Alican ve Cemre arasında kıyasıya rekabet yaşanacak. Ödül için yarışacak olan yarışmacılar ödülün ne olduğunu ve miktarını merak ediyor. Geçtiğimiz seneki büyük ödül 100 bin TL olurken bu seneki büyük ödülün ne olacağı da duyuruldu. Peki Masterchef final ödülü nedir? 2019 Masterchef birincisi ne kadar kazanacak?

MASTERCHEF FİNAL ÖDÜLÜ NEDİR? MASTERCHEF BİRİNCİSİ NE KADAR KAZANACAK?

Tüm Türkiye'nin heyecanla beklediği MasterChef 2019 finali TV8'de yayınlanmaya başladı. MasterChef Türkiye 2019'un final ödülü ile ilgili resmi açıklama geldi.

MASTERCHEF ÖDÜLÜ NE OLDU?

Yapılan açıklamaya göre finali kazanan yarışmacı Fiat 500 Dolce Vita arabasının sahibi olacak.

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Masterchef final ödülü nedir? Masterchef birincisi ne kadar kazanacak? İşte o ödül…
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