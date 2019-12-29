MasterChef Somer Şef kimdir? Somer Sivrioğlu kaç yaşında, nereli?

MasterChef üyelerinden Somer Sivrioğlu ismi merak edilmeye başlandı. Dün akşam ekrana gelen yarı finalde Güzide elenmiş, Güzide'ye olan desteği ile Somer Şef sosyal medyada konuşulmuştu. Bugünkü finale kalan Cemre ve Alican'ın arasından bir tanesi birinci olacak ve MasterChef unvanına sahip olacak. Merak edilen başarılı şeflerden biri olan Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşındadır?

MASTERCHEF SOMER SİVRİOĞLU KİMDİR?

Somer Sivrioğlu, 1971 yılında dünyaya gelmiş, 25 yaşında iken 1995 senesinde Yüksek Lisans yapmak için Avustralya'ya gitmiştir. Bilkent Üniversitesi Turizm ve Otelcilik bölümünden mezun olmuş, daha sonra master yapmıştır. Aslı Sencer Sivrioğlu ile evli olan Somer Sivrioğlu'nun bu evliliğinden bir oğlu, bir de kızı vardır. İşlerini eşi ile birlikte yöneten usta şef'in eşi ise işyerinin finansman kısmı ile ilgilenmektedir. İkizler burcudur. Son olarak, sıkı bir Fenerbahçe taraftarıdır.