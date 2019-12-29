Masterchef'te kim elendi? 28 Aralık Masterchef yarı finalde elenen isim kim oldu? Yarı finalde neler oldu?

Masterchef Türkiye de Cumartesi akşamı yarı final heyecanı yaşanıyor. Dün akşam yaşanan eleme heyecanında Ekin yarışmaya veda etmişti. Masterchef Türkiye'de bu gece ise yarışmanın üçüncü ve finalistleri belli olacak. Güzide, Alican ve Cemre arasında yarı final heyecanı yaşanmaya başladı. Bu etapta Güzide Mertcan, Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy 3 etaplı bir oyuna tabi tutuluyorlar. Öte yandan vatandaşlar 28 Aralık günü yayınlanacak olan 77. bölümde elenen ismi merak ederek arama motorlarında MasterChef kim elendi? sorusuyla yoğun olarak araştırmalarını sürdürüyor. En güncel haberleri sabah.com.tr'den takip edebilirsiniz. Peki, MasterChef kim elendi ve yarı finalisti kim oldu? İşte ayrıntılar…

MASTERCHEF TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİM OLDU? MASTERCHEF'TE ELENEN İSİM KİM OLDU?

MasterChef Türkiye yarışmasının 28 Aralık günü yayınlanan 77. Bölümde elenen yarışmacıyı ve yarı finalistin kim olduğu bilgilerini haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.