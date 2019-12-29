Nejat İşler Çukur'a geliyor mu? Yamaç Koçovalı'nın düşmanı Nejat İşler mi olacak?

Show Tv ekranlarının ilgiyle izlenen dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna yeni bir oyuncu gelecek. Dizidde kötü adam rolünü canlandıracak olan kişinin Nejat İşler olduğu belirtildi. Yamaç Koçovalı'nın düşmanı Çağatay karakterini canlandıracak olan Nejat İşler bundan önceki projeleri ile de adından sıkça söz ettirmişti.

ÇUKUR OYUNCU KADROSUNA YENİ BİR İSİM!

Nejat İşler Çukur dizisinin oyuncu kadrosuna katıldı. Yamaç'ın düşmanı Çağatay rolünde izleyiciyi karşısına çıkacak. Bugüne kadarki en zorlu düşmanı olacak.