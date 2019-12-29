Tutunamayanlar ilk fragman yayınlandı! Tutunamayanlar dizisi konusu nedir? Oyuncuları kimler?

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve niyeti de olmayan Tarık karakterinin hikayesinin eğlenceli bir dille anlatıldığı Tutunamayanlar ilk fragman yayınlandı. Başrollerini Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun paylaştığı dizi Ocak ayında ekranlarda yerini alacak. TRT 1 kanalında yayınlanacak olan dizinin konusu ve oyuncuları da merak ediliyor. Peki; Tutunamayanlar konusu nedir? Tutunamayanlar oyuncu kadrosunda kimler var?

TUTUNAMAYANLAR KONUSU

Hayatı boyunca hiç çalışmamış ve çalışmaya da niyeti olmayan Tarık (Doğu Demirkol) gittiği bir iş görüşmesinde, çok zenginken babasının işlerinin kötü gitmesi nedeniyle her şeyini kaybeden İrem'e (Ece Çeşmioğlu) aşık olur. Gidecek yeri olmayan İrem, Tarık'ın davetiyle yaşadığı mahalleye gelir ve mahalledeki kitap kafede çalışmaya başlar. İrem'in hayali başarılı olmak, kendi işini kurmak ve bir gün tekrar eski günlerine dönebilmektir.



İrem'i etkilemenin yolunun iş kurmaktan geçtiğini gören Tarık ise bir gün bağnaz ve vizyonsuz İlham Perisi İlhan'la (Zafer Algöz) karşılaşır. İlham Perisi'nin verdiği fikirlerle hepsi başarısız olacak olan birbirinden eğlenceli iş girişimlerine atılır.

TUTUNAMAYANLAR OYUNCULARI

Son yılların parlayan yıldızlarından Doğu Demirkol ve Ece Çeşmioğlu'nun başrollerini paylaştığı dizide, usta oyuncu Zafer Algöz ile birlikte Şinasi Yurtsever, Özlem Tokaslan, Bora Akkaş, Hande Katipoğlu, Barış Yıldız, Yeliz Kuvancı, Bülent Çolak gibi iddialı isimler yer alıyor.

TUTUNAMAYANLAR İLK TANITIM FRAGMANI

Tutunamayanlar 1. Bölüm (7 Ocak 2020 Salı) ilk fragmanı yayınlandı izle!