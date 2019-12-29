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Yeşilçam’ın unutulmaz filmi nerede çekildi? İşte ve oyuncuları

Yeşilçam’ın kült yapımlarından biri olup hala daha televizyonda görenlerin ilgiyle takip ettiği bir yapım olan , bu akşam televizyon ekranından izleyici ile buluşacak. Bir Arzu Film klasiği olan Süt Kardeşler filmi ile ilgili izleyenler, pek çok detayı merak ediyor. Bu detayların başında ise “Süt Kardeşler filmi nerede çekildi?” geliyor. İşte filmin nerede çekildiğine ilişkin bilgilerin yanı sıra ve oyuncuları…

Giriş Tarihi: 29.12.2019 17:04
Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Süt Kardeşler nerede çekildi? İşte Süt Kardeşler konusu ve oyuncuları


Türk sinemasının ve Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler, bu akşam Yeşilçam meraklılarını televizyona kilitleyecek. 1976 yapımı filmin oyuncu kadrosunda çok değerli isimler bulunuyor. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e, Halit Akçatepe'den Adile Naşit'e kadar pek çok isim Süt Kardeşler filmi oyuncu kadrosunda yer alıyor. İşte Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları…

SÜT KARDEŞLER KONUSU

Süt Kardeşler filminin konusu; Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Süt Kardeşler filminin oyuncuları şu şekilde;

  • Kemal Sunal - Şaban
  • Şener Şen - Hüsamettin
  • Halit Akçatepe - Ramazan
  • Hale Soygazi - Bihter
  • Adile Naşit - Melek
  • Ayşen Gruda - Emine
  • Ergin Orbey - Bayram
  • Jale Altuğ - Afife
  • Yasemin Esmergül - Yasemin
  • Ali Şen - Kerami
  • Türker Tekin - Kahya
  • Dinçer Çekmez - Çavuş
  • Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

SÜT KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gülyabani kitabından uyarlanan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.

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