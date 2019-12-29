Yeşilçam’ın unutulmaz filmi Süt Kardeşler nerede çekildi? İşte Süt Kardeşler konusu ve oyuncuları



Türk sinemasının ve Kemal Sunal'ın unutulmaz filmleri arasında yer alan Süt Kardeşler, bu akşam Yeşilçam meraklılarını televizyona kilitleyecek. 1976 yapımı filmin oyuncu kadrosunda çok değerli isimler bulunuyor. Kemal Sunal'dan Şener Şen'e, Halit Akçatepe'den Adile Naşit'e kadar pek çok isim Süt Kardeşler filmi oyuncu kadrosunda yer alıyor. İşte Süt Kardeşler filmi konusu ve oyuncuları…

SÜT KARDEŞLER KONUSU

Süt Kardeşler filminin konusu; Yıllardır kimsenin sahip olamadığı konağın sahibi Melek hanım, sütoğlu Şaban sanıp da Şaban'ın arkadaşı Ramazan'ı eve alır. Fakat sinirli abisi Hüsamettin'e Ramazan'ı damadı Bayram olarak tanıtır. Konağa gerçek Şaban ve gerçek Bayram'ın gelmesiyle işler karışır. Bayram'ın kardeşi Bihter'e aşık olan Şaban onun peşinde dolanır. Bayram'ın babasının eve Gulyabani adında bir canavar sokmasıyla işler iyice karışır. Olayı çözen Şaban, damat Bayram, ve emir eri olan Ramazan madalya alır.

SÜT KARDEŞLER FİLMİNİN OYUNCULARI KİMLERDİR?

Süt Kardeşler filminin oyuncuları şu şekilde;

Kemal Sunal - Şaban

Şener Şen - Hüsamettin

Halit Akçatepe - Ramazan

Hale Soygazi - Bihter

Adile Naşit - Melek

Ayşen Gruda - Emine

Ergin Orbey - Bayram

Jale Altuğ - Afife

Yasemin Esmergül - Yasemin

Ali Şen - Kerami

Türker Tekin - Kahya

Dinçer Çekmez - Çavuş

Feridun Çölgeçen - Sarraf Efendi

SÜT KARDEŞLER NEREDE ÇEKİLDİ?

Ertem Eğilmez'in yönetmenliğini yaptığı ve Hüseyin Rahmi Gürpınar'ın Gülyabani kitabından uyarlanan Süt Kardeşler filmi, İstanbul Yeşilköy'de çekilmiştir. Filmin çekildiği konak hala varlığını sürdürmektedir.