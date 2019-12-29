Yola Geldik filmi konusu nedir? Yola Geldik filmi oyuncuları kimler?

Heyecanla beklenen Yola Geldik filmi, beyaz perde macerasının ardından TV ekranından izleyiciler ile buluşmaya hazırlanıyor. Yola Geldik filminin konusu ve oyuncu kadrosu hakkında bilgi sahibi olmak için haberimizi okuyabilirsiniz. Devam niteliğindeki Yola Geldik filminde Kutay (Ozan Dağgez) ve Yusuf (Serkan Şengül) başrol oyuncusu olarak yer alıyor. Yola Geldik oyuncu kadrosunda kimler var? İşte merak edilen detaylar…

YOLA GELDİK KONUSU NEDİR?

Kutay (Ozan Dağgez) ve Yusuf (Serkan Şengül) bir benzin istasyonunda çalışmakta olan iki arkadaştır. Bir gün istasyonu soyup paraları Beyoğlu gecelerinde yerler. Bunun sonunda işten kovulurlar, benzincideki bir arabayı alarak kaçarlar. Yolda karşılaştıkları Osman Nuri (Teoman Gelmez) ve Selman (İrfan Aslanhan) ile geri dönüşü olmayan yollara ve komik maceralara girerler.

YOLA GELDİK OYUNCULARI KİMLER?

Yola Geldik filmi oyuncu kadrosunda; Ferdi Kurtuldu, Serhat Özcan, Serkan Şengül, Orhan Aydın, Balamir Emren, İrfan Aslanhan, Meral Kaplan, Ozan Dağgez, Ayça Kuru, Teoman Gelmez yer alıyor.