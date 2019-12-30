Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik kimdir? Baba Parası filminin gala gecesine Çağla Gizem Çelik damga vurdu!

Baba Parası filmi epey merak ediliyor. Geçtiğimiz günlerde gala gecesi yapılan filme ünlüler akın etti. Başrollerinde Murat Cemcir, Yağmur Tanrısevsin, Ahmet Kural gibi isimlerin yer aldığı filmin en dikkat çeken isimlerinden biri de Ahmet Kural'ın sevgilisi oldu. Ünlü oyuncu Ahmet Kural bir süredir Çağla Gizem Çelik ismi ile birlikte. İkili bir süredir aşk yaşayarak magazin gündemini epey meşgul ediyor. En son Baba Parası filminin galasına görülen çift kameraların odak noktası haline gelirken Çağla Gizem Çelik mor saten elbisesi ile göz kamaştırdı. Evlilik için ilk adımı attığı magazin gündeminde yer alan iddialar arasında yer alan Ahmet Kural'ın sevgilisi Çağla Gizem Çelik kimdir?

AHMET KURAL'IN SEVGİLİSİ ÇAĞLA GİZEM ÇELİK KİMDİR?

Çağla Gizem Çelik, 1990 yılında doğdu. Maltepe Üniversitesi'nden mezun oldu. Magazin dünyasından uzak bir isim olan Çağla Gizem Çelik'in avukat olduğu öğrenildi. Üç aydır birlikte olan Ahmet Kural- Çağla Gizem Çelik çifti arasında 7 yaş var fark.

AHMET KURAL KİMDİR?

10 Kasım 1982 tarihinde emniyet müdürü babasının görev yeri olan Kütahya'da dünyaya geldi.Konservatuvarda okuyan ablasının etkisiyle oyuncu olmaya karar veren Kural, lise yıllarında tiyatro çalışmalarına katıldı, Selçuk Üniversitesi Radyo Televizyon Sinema bölümünü bitirdi ve Bilkent Üniversitesinde master yaptı Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nde oyunculuk eğitimi aldı.



Eğitimine devam ettiği sırada Levent Kırca-Oya Başar Tiyatrosu kadrosuna dahil oldu. Tiyatro çalışmaları sürerken Fikrimin İnce Gülü adlı dizi ve TRT'de yayınlanan Evimin Erkeği adlı dizilerde aldığı rollerle televizyonda görünmeye başladı. Ardından Gazi adlı dizide başrol oynamaya başladı ancak rating'lerin düşük olması nedeniyle dizi 19. bölümden sonra yayından kaldırıldı.[1][2] Aynı yıl içinde Güneşin Oğlu adlı sinema filminde Haluk Bilginer, Köksal Engür, Hümeyra ve Özgü Namal ile birlikte rol aldı. Ardından Ramazan Güzeldir adlı dizinin bir bölümünde oynadı.



2010 yılında Selçuk Aydemir'in yönettiği Çalgı Çengi adlı sinema filminde Murat Cemcir ile başrolde oynadı. 28 Haziran 2012 tarihinde Star TV'de yayınlanmaya başlayan İşler Güçler adlı dizinin başrollerini Murat Cemcir ve Sadi Celil Cengiz ile paylaşmıştır. Daha sonra Düğün Dernek adlı sinema filminde de Murat Cemcir'le başrolleri paylaştı. 2014 yılının Ekim ve Kasım aylarında vizyona giren Oflu Hoca'nın Şifresi isimli filmde bir Bakanı canlandırmış, Evliya Çelebi ve Ölümsüzlük Suyu adlı filmde de karga karakterinin seslendirmesini yapmıştır.



Günümüzde ise, ilk bölümü 13 Şubat 2014 tarihinde yayınlanan Kardeş Payı dizisinin başrolünü Murat Cemcir ve Seda Bakan ile paylaşmaktadır.