Haberler Medya Haberleri Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? İşte MasterChef Mehmet Şef’in bilinmeyen hikayesi...

Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? İşte MasterChef Mehmet Şef’in bilinmeyen hikayesi... Ekranların sevilen yarışması MasterChef’te bugün final heyecanı yaşanacak. Yarışmada son 4’e kalan Alican, Ekin, Cemre ve Güzide hafta boyunca yapılan eleme oyunlarında finale kalan isim olmak için mutfakta ter dökmüş ve yaptıkları ürünleri şeflerin beğenisine sunmuştu. Öte yandan yarışmanın jüri üyelerinden olan Mehmet Şef’in ekranlara gelen bölümlerde sol elini sürekli olarak cebinde tuttuğu dikkatleri çekiyor. Durum böyle olunca izleyicileri bunun nedenini merak ederek arama motorlarında yoğun şekilde Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Sorularıyla araştırmalarını yapmaya devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? İşte bilinmeyen o detay…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 18:20 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 18:21