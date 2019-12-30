Masterchef Mehmet Şef’in parmakları yok mu elini neden saklıyor? İşte MasterChef Mehmet Şef’in bilinmeyen hikayesi...

Televizyonların ilgiyle takip edilen yarışma programı Masterchef'te final gecesi heyecanı yaşanıyor. Öte yandan programın bu sezon ekranlara gelen bölümlerinde jüri üyelerinden Mehmet Şefin sol elini cebinde tuttuğu ve göstermekten kaçındığı dikkatleri çekti. Bu görüntüleri gören vatandaşlar da merakla rama motorlarında Masterchef Mehmet Şef'in parmakları yok mu elini neden saklıyor? Sorularının cevaplarını araştırmaya başladı. Final haftasında son 4'e kalan Alican, Cemre, Ekin ve Güzide finale kalan isim olmak için yaptıkları ürünleri şeflerin beğenisine sunmuştu. Hafta bıyunca elenen adayların ardında 2 yarışmacı bu gece finalde yarışmaya hak kazandı. Bu gece oynanacak 3 oyunun ardında bu yılın Masterchefi belli olacak. Peki, Masterchef Mehmet Şef'in parmakları yok mu elini neden saklıyor? İşte şefle ilgili bilinmeyen ve merak edilen o detay…
MASTERCHEF MEHMET ŞEF'İN PARMAKLARI YOK MU ELİNİ NEDEN SAKLIYOR?
MasterChef Türkiye'nin sevilen jüri üyesi Mehmet Şef' ilişkin merak edilen o detaya ilişkin tüm bilgileri haberimizden takip edebilirsiniz…
İşte detaylar;