Haberler Medya Haberleri Masterchef özel bölüm kaptanlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye ödülünü kim kazandı? Murat Cemcir ve Ahmet Kural sürprizi…

Masterchef özel bölüm kaptanlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye ödülünü kim kazandı? Murat Cemcir ve Ahmet Kural sürprizi… Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’te dün yapılan final gecesinde son 2’ye kalan Alican ve Cemre’nin kıran kırana mücadelesinin ardından 2019 sezonu şampiyonluğu Cemre Uyanık’ın olmuştu. Bugün ise yarışmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Programın özel bölümünde yeni çektikleri Baba Parası adlı filmle gündemde olan ekranların sevilen ikilisi Murat Cemcir ve Ahmet Kural programda jüri üyesi olarak yer aldı. Öte yandan Mehmet Şef ve Somer Şef ile programın son sezonunda yarışan tüm yarışmacılar 2 takıma ayrılarak kaptanlık için ter döktüler. Yarışamnın sıkı takipçileri ile ilk kez izleyenler ise arama motorlarında MasterChef özel bölüm kaptanlık oyununu kim kazandı? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, MasterChef özel bölüm kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 01:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 01:50