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Masterchef özel bölüm kaptanlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye ödülünü kim kazandı? Murat Cemcir ve Ahmet Kural sürprizi…

Ekranların sevilen yarışma programı MasterChef’te dün yapılan final gecesinde son 2’ye kalan Alican ve Cemre’nin kıran kırana mücadelesinin ardından 2019 sezonu şampiyonluğu Cemre Uyanık’ın olmuştu. Bugün ise yarışmada sürpriz bir gelişme yaşandı. Programın özel bölümünde yeni çektikleri Baba Parası adlı filmle gündemde olan ekranların sevilen ikilisi Murat Cemcir ve Ahmet Kural programda jüri üyesi olarak yer aldı. Öte yandan Mehmet Şef ve Somer Şef ile programın son sezonunda yarışan tüm yarışmacılar 2 takıma ayrılarak kaptanlık için ter döktüler. Yarışamnın sıkı takipçileri ile ilk kez izleyenler ise arama motorlarında MasterChef özel bölüm kaptanlık oyununu kim kazandı? Şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürmeye devam ediyor. En güncel haberleri sabah.com.tr’den takip edebilirsiniz. Peki, MasterChef özel bölüm kaptanlık oyununu kim kazandı? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 01:50 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 01:50
Masterchef özel bölüm kaptanlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye ödülünü kim kazandı? Murat Cemcir ve Ahmet Kural sürprizi…

Televizyonların sevilerek takip edilen yarışması MasterChef Türkiye'de dün gece yapılan final oyununda son 4 kişi arasından sıyrılarak finale kalan Alican ve Cemre'nin kıran kırana mücadelesinin sonucunda Cemre Uyanık bu sezonun şampiyonu olmuştu. Bu gece yayınlanan özel bölümde ise seyircileri bir sürpriz karşıladı. Önceki günlerde galası yapılan Baba Parası adlı filmleriyle gündemde olan Murat Cemcir ve Ahmet Kural yarışmada jüri üyesi olarak yer aldı. Mehmet Şef ile Somer Şef'in kaptanlığında yarışmada sezonun başından bu yana yarışan isimlerle birlikte 2 takım şeklinde kaptanlık oyunu oynandı. Durum böyle olunca yarışmanın sıkı takipçileri başta olmak üzere ilk kez izleyenler arama motorlarında yoğun şekilde MasterChef özel bölüm kaptanlık oyununu hangi takım kazandı? şeklinde sorularla araştırmalarını sürdürüyorlar. Peki, MasterChef özel bölüm kaptanlık oyununu hangi takım kazandı? İşte özel bölüme ilişkin tüm detaylar…

MASTERCHEF ÖZEL BÖLÜM KAPTANLIK OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef özel bölüm kaptanlık oyununa ilişkin tüm bilgileri haberimizde bulabilirsiniz…

İşte detaylar;

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Masterchef özel bölüm kaptanlık oyununu hangi takım kazandı? Masterchef Türkiye ödülünü kim kazandı? Murat Cemcir ve Ahmet Kural sürprizi…
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