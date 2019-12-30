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Rıfat neden finalde yok? Canlı yayında açıkladılar!

Ekranların sevilen yemek programı ’de dün gece final heyecanı yaşandı. 78. son bölümünde büyük final sonucunda kazanan yarışmacı belli oldu. Finale kalan iki isim Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy, birinci olabilmek için kıyasıya bir mücadele verdiler ve kazanan Cemre oldu. Bu noktada Türkiye’nin favori isimleri arasında gösterilen ancak yarışmayı 6. Olarak tamamlayabilen Rıfat Yurttaş ile ilgili flaş bir gerçek ortaya çıktı. İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:47
MasterChef Rıfat neden finalde yok? Canlı yayında açıkladılar!

Masterchef Türkiye dün 78. son bölümüyle final yaptı. Kıyasıya geçen sezonunun ardından finale kalan iki isim Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy 2019 Masterchef Şampiyonu olabilmek için büyük çaba sarfettiler. Şeflerin istediği doğrultusunda oynanan oyunlar neticesinde Masterchef Türkiye birincisi Cemre Uyanık oldu.

Öte yandan dikkat çeken konulardan bir tanesi de yarışmanın sevilen ve favori isimlerinden biri olan ancak 6. olabilen MasterChef Rıfat'ın nerede olduğu sorusu oldu. Canlı yayınlanan programa; jüri üyeleri, finalistler, finalistlerin aileleri ile birlikte elenen yarışmacılar da katıldı. Ancak bunlar arasında bir eksik dikkatlerden kaçmadı.

Renkli kişiliği, dobra açıklamaları ve kıyafet tercihleriyle yarışmaya damgasını vuran Rıfat Yurtaş, final gecesinde stüdyoda yer almadı. Aslen İzmir Çeşmeli olan Rıfat'ın, ünlü komedyenler Ahmet Kural ve Murat Cemcir'in konuk olacağı MasterChef veda programında da yer almadığı anlaşıldı. Hayranlarının merak ettiği Rıfat ile ilgili gerçek ortaya çıktı. Başarılı yarışmacının askerlik sebebiyle iki programa da gelemediği öğrenildi.

ERZİNCAN'DA ASKERLİK YAPIYOR

Canlı yayında açıklanan bilgiye göre Masterchef Rıfat'ın şu sıralar, Erzincan'da askerlik görevini yerine getirdiği bu sebepten dolayı yarışmaya katılamadığı gelen bilgiler arasında bulunuyor.

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MasterChef Rıfat neden finalde yok? Canlı yayında açıkladılar!
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