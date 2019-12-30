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'yi kim kazandı, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı? 2019 Masterchef birincisi Cemre mi Alican mı? Büyük ödülü alan isim...

Sevilen yemek programı 'de 2019 sezonunun şampiyonu belli oldu. Yarışmanın dün gece yayınlanan 78. son bölümünde, büyük final heyecanı yaşandı. Finale kalan iki isim olan Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy, 2019 olabilmek ve büyük ödülü kazanabilmek için mutfakta yoğun çaba sarf etti. Programın şefleri olan Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın istekleri doğrultusunda üç oyun oynandı. Cemre ve Alican'dan Uluslararası Menü ve Türk Menüsü hazırlamaları istenirken; son yemek ise canlı yayında yapıldı. Bunun ardından, şefler oylarını vererek MasterChef Türkiye birincisi olan ve büyük ödülü almaya hak kazanan ismi duyurdu! Programın 78. son bölümünü izlemeyen vatandaşlar da, 'MasterChef Türkiye'yi kim kazandı ve programın birincisi kim oldu?' sorusuna sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 78. son bölüm kapsamındaki final gecesi hakkında bilgi edinebilir; 2019 MasterChef şampiyonu olan ismi ve büyük ödülü öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 11:05 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 11:06
Masterchef Türkiye'yi kim kazandı, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı? 2019 Masterchef birincisi Cemre mi Alican mı? Büyük ödülü alan isim...

'nin dün yayınlanan 78. son bölümünde, büyük final heyecanı yaşandı. 2019 sezonunun şampiyonu olan ve büyük ödülü almaya hak kazanacak olan ismi belirleyecek programda, heyecan dolu dakikalar yaşandı. Bilindiği üzere, son 4'e Alican, Ekin, Cemre ve Güzide kalmış; hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sunmuşlardı. Mehmet, Somer ve Danilo şefler de verdikleri puanlama neticesinde, finale gidecek olan yarışmacıları Alican Sabunsoy ve Cemre Uyanık olarak belirlemişti. Bu bağlamda, MasterChef Türkiye büyük finali dün gece adeta kıran kırana geçti. Alican ve Cemre, sezonun birincisi olabilmek ve büyük ödülü almak için mutfakta yoğun ter döktü.

2019 MASTERCHEF TÜRKİYE'Yİ KİM KAZANDI?

Programın şefleri olan Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın istekleri doğrultusunda final yemeği olarak Uluslararası Menü ve Türk Menüsü istendi. Şefler, yapılan yemekleri değerlendirdikten sonra puanlama safhasına geçildi. Şampiyonu belirleyecek olan yemek ise canlı yayında yapıldı!

MASTERCHEF ŞAMPİYONU KİM OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ ALİCAN MI CEMRE Mİ KAZANDI?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detayalarından, 78. son bölüm ve final gecesi hakkında bilgi edinebilir; 2019 MasterChef birincisi, yani şampiyon olan ismi öğrenerek hangi büyük ödülü kazandığına yönelik fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, dün gece yaşananlar;

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Masterchef Türkiye'yi kim kazandı, büyük ödülü hangi yarışmacı kazandı? 2019 Masterchef birincisi Cemre mi Alican mı? Büyük ödülü alan isim...
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