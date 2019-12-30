Nejat İşler Çukur’un oyuncu kadrosuna transfer oldu! Çukur 82.yeni bölüm fragmanı yayında!

Show Tv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un yeni bölüm fragmanında Nejat İşler'in yer alması izleyenlere büyük bir sürpriz yaşattı. Dizinin sıkı takipçileri konuya yönelik araştırmalar yaparken aynı zamanda "Çukur yeni bölümde neler olacak?" sorusuna da yanıt arıyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin oyuncu kadrosuna Nejat İşler katıldı. Yamaç'ın düşmanı Çağatay rolünde karşımıza çıkacak olan Nejat İşler kimdir, kaç yaşındadır? İşte Nejat İşler'in dahil olduğu Çukur 82.yeni bölüm fragman!

NEJAT İŞLER ÇUKUR DİZİSİNE TRANSFER OLDU! ÇUKUR 82.BÖLÜM FRAGMAN

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna Nejat İşler dahil oldu. Haberimizin içeriğinden Nejat İşler biyografisine ulaşabilir, Çukur yeni bölüm fragman ve detaylarına ulaşabilirsiniz.