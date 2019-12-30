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Çukur’un oyuncu kadrosuna transfer oldu! Çukur 82.yeni bölüm fragmanı yayında!

Show Tv ekranlarında reyting rekorları kıran dizi fragmanı yayınlandı. Güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça beğenilen dizi her yeni bölümü ile izleyiciyi ekrana kilitlemeyi başarıyor. Çukur yeni bölümde Mahsun'un geri gelmesiyle Yamaç onunla bir yüzleşme yaşayacak. Yeni bölüm için heyecanlanan dizinin takipçilerine de bir sürpriz yapıldı. fragmanında 'in olması sevenlerini heyecanlandırdı. İzleyenlerin akıllarına "Nejat İşler Çukur'a mı geliyor?" sorusu gelmeye başladı. Konuyla ilgili arama motorlarında araştırma yapan dizinin takipçileri için heyecan dorukta. Peki; , hangi karaktere hayat verecek? İşte tüm detaylar!

Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:01 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:02
Nejat İşler Çukur’un oyuncu kadrosuna transfer oldu! Çukur 82.yeni bölüm fragmanı yayında!

Show Tv ekranlarının reyting rekorları kıran dizisi Çukur'un yeni bölüm fragmanında 'in yer alması izleyenlere büyük bir sürpriz yaşattı. Dizinin sıkı takipçileri konuya yönelik araştırmalar yaparken aynı zamanda "Çukur yeni bölümde neler olacak?" sorusuna da yanıt arıyor. Pazartesi akşamlarının vazgeçilmezi haline gelen dizinin oyuncu kadrosuna Nejat İşler katıldı. Yamaç'ın düşmanı Çağatay rolünde karşımıza çıkacak olan , kaç yaşındadır? İşte Nejat İşler'in dahil olduğu Çukur 82.yeni bölüm fragman!

NEJAT İŞLER ÇUKUR DİZİSİNE TRANSFER OLDU! ÇUKUR 82.BÖLÜM FRAGMAN

Show Tv ekranlarının sevilen dizisi Çukur'un oyuncu kadrosuna Nejat İşler dahil oldu. Haberimizin içeriğinden Nejat İşler biyografisine ulaşabilir, fragman ve detaylarına ulaşabilirsiniz.

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Nejat İşler Çukur’un oyuncu kadrosuna transfer oldu! Çukur 82.yeni bölüm fragmanı yayında!
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