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? 30 Aralık Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Ekranların sevilen dizi ve filmleri reyting sonuçlarında birinci olabilmek için dün akşam adeta yarıştı. Ekrana gelen yapımlar arasında Kanal D'de Zalim İstanbul, Show TV'de Çukur, Star TV'de Sefirin Kızı yeni bölümleriyle ekrana geldi. Star TV'de henüz yeni başlayan Sefirin Kızı reytingleri ise en çok merak edilenler arasında yer aldı. Medya gündemini takip edenler ' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aranıyor. Geçen hafta totalde Çukur dizisi birinci olurken, Zalim İstanbul dördüncü sırada yer aldı. Her gün bir önceki günün sıralaması belli oluyor. Peki, ? 30 Aralık Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sıralamasında kim birinci oldu? En çok hangi dizi izlendi?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 07:57
Reyting sonuçları açıklandı mı? 30 Aralık Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarında birinci kim oldu?

Reyting sonuçları vatandaşlar tarafından takip ediliyor. Ekranlara gelen yapımlar birinci olabilmek için dün kıyasıya rekabet etti. Kanal D'de Zalim İstanbul, Show TV'de Çukur, Star TV'de Sefirin Kızı yeni bölümüyle ekrana geldi. Dizi ve filmlerin sıkı takipçileri '' açıklandı mı?'' sorusuna yanıt aramaya başladı. Yayın hayatına dün akşam başlayan Sefirin Kızı reytingleri ise merak konusu oldu. Geçen haftaki sıralamada Çukur dizisi birinci sırada, Zalim İstanbul dördüncü sırada yer aldı. Peki 30 Aralık ? En çok hangi dizi izlendi? Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sıralamasında kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI MI? 30 ARALIK

Reyting sonuçları güncel olarak açıklandı. Haberimizde, 30 Aralık Çukur, Zalim İstanbul, Sefirin Kızı reyting sonuçlarına dair merak edilenlere bakabilirsiniz.

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