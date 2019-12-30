Şampiyon yeni bölüm fragmanı yayınlandı! Şampiyon 15.bölümde neler olacak?

TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Şampiyon yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Başrolünde Tolgahan Sayışman'ın yer aldığı dizi kısa sürede büyük beğeni toplamıştı. Son bölümün de oldukça heyecanlı geçtiği dizide yine heyecan dorukta. 14.son bölümde Fırat, Derviş ile ilgili gerçeği öğrenmiş ve yıkılmıştır. Hesap soracağı zaman ise oldukça sert tepki gösterecektir. Bunların dışında ise Fırat'ın düşmanları giderek artmış ve arkasından iş çevirmeye başlamışlardır. Peki; Şampiyon yeni bölümde neler olacak? Şampiyon 15.bölüm fragmanı yayınlandı!

ŞAMPİYON SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Fırat, Derviş'le ilgili gerçeği, onun oğlunun dedesi olduğunu öğrenmiştir. Bu bilgiye ulaştığında ise yüz yüze gelip hesap soracağı bir kişi vardır… Ve onunla yüzleştiğindeyse oldukça sert tepki gösterecektir… Fırat, Suna'dan oğlu Güneş'i alıp evine götürmesini ister ve Derviş'in çiftliğinden ayrılır. Fakat Derviş'in adamları her zaman olduğu gibi takiptedirler.

Ertesi gün Derviş, Suna'nın evine gelip, kendisinden kurtuluş olmadığı mesajını verir. Fırat'ı işlerin başına geçireceğini söyler. Düşünüp cevabını iletmesi için Fırat'a bir gün süre tanır. Olanları anlamaya çalışan Zafer, Fırat'la konuşur ve gerçekleri öğrenir. Fırat, Derviş'le alakalı olan planını Zafer'e açıklar ve ondan yardım ister. Zafer, Fırat'ı yatıştırmaya çalışır. Zafer, Fırat'ı kararından vaz mı geçirecek? Yoksa dostuna yardım mı edecek?

Bu arada her fırsatta Fırat'a hakaretler yağdıran Yunan boksör Ratko ise trafikte bir Türk gencini tartaklamış ve haberlere çıkmıştır. Ratko, hem Fırat'a, hem de Türk boksörlere hakaretler etmeye devam etmektedir. Bu durum, ülkede herkesin tepkisini çekmektedir. Herkes Fırat'ın bu kendini bilmez boksörün karşısına çıkıp dersini vermesini beklemektedir. Fakat Fırat, bu durum karşısında iki arada bir derede kalacaktır. Ya kaçıp oğlunu Derviş'ten kurtaracak ya da kalıp Yunan rakibi Ratko'ya, ülkesi adına da unutamayacağı bir ders verecektir. Fırat'ın seçimi ne olacak?

ŞAMPİYON YENİ BÖLÜM FRAGMAN (15.BÖLÜM)

Şampiyon 15. Bölüm (5 Ocak 2020 Pazar) fragmanı yayınlandı izle! Dizinin hayranlarını üzen kan donduran ölüm tuzağı...