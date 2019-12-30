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birincisi şampiyonu kim oldu? 2019 MasterChef Türkiye'yi kim kazandı? İşte büyük ödülün miktarı

Ekranların sevilen programı Türkiye'de 2019 sezonunun birincisi, yani şampiyonu belli oldu. Yarışmanın dün gece yayınlanan 78. son bölümünde, büyük final heyecanı yaşandı. Finale kalan iki isim olan Cemre Uyanık ve Alican Sabunsoy, 2019 Masterchef birincisi olabilmek ve büyük ödülü kazanabilmek için mutfakta ter döktü. Programın şefleri olan Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın istekleri doğrultusunda üç oyun oynandı. Cemre ve Alican'dan Uluslararası Menü ve Türk Menüsü hazırlamaları istenirken; son yemek ise canlı yayında yapıldı. Bunun akabinde, şefler oylarını vererek MasterChef Türkiye Şampiyonu olan ve büyük ödülü almaya hak kazanan ismi resmen açıkladı! Programın 78. son bölümünü izlemeyen vatandaşlar da, 'MasterChef Türkiye birincisi kim oldu ve hangi büyük ödülü kazandı?' sorusuna sabah saatlerinden itibaren yanıt aramaya başladı. Sizler için hazırladığımız haberimizin detaylarından, 78. son bölüm kapsamındaki final gecesi hakkında bilgi edinebilir; 2019 olan ismi ve büyük ödülü öğrenebilirsiniz.

Giriş Tarihi: 30.12.2019 09:17 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 09:17
MasterChef birincisi şampiyonu kim oldu? 2019 MasterChef Türkiye'yi kim kazandı? İşte büyük ödülün miktarı

MasterChef Türkiye'nin dün yayınlanan 78. son bölümünde, büyük final heyecanı yaşandı. 2019 sezonunun şampiyonu olan ve büyük ödülü almaya hak kazanacak olan ismi belirleyecek programda, heyecan dolu dakikalar yaşandı. Bilindiği gibi, son 4'e Alican, Ekin, Cemre ve Güzide kalmış; hazırladıkları yemekleri şeflerin beğenisine sunmuşlardı. Mehmet, Somer ve Danilo şefler de verdikleri puanlama neticesinde, finale gidecek olan yarışmacıları Alican Sabunsoy ve Cemre Uyanık olarak belirlemişti. Bu doğrultuda, MasterChef Türkiye büyük finali dün gece kıran kırana geçti. Alican ve Cemre, sezonun birincisi olabilmek ve büyük ödülü almak için mutfakta yoğun ter döktü.

MASTERCHEF 78. SON BÖLÜM BÜYÜK FİNALDE NELER OLDU?

Programın şefleri olan Somer Sivrioğlu, Danilo Zanna ve Mehmet Yalçınkaya'nın istekleri doğrultusunda final yemeği olarak Uluslararası Menü ve Türk Menüsü istendi. Şefler, yapılan yemekleri değerlendirdikten sonra puanlama safhasına geçildi. Şampiyonu belirleyecek olan yemek ise canlı yayında yapıldı!

MASTERCHEF TÜRKİYE ŞAMPİYONU 2019 KİM OLDU, BÜYÜK ÖDÜLÜ ALİCAN MI CEMRE Mİ KAZANDI?

Sizler için hazırladığımız haberimizin detayalarından, 78. son bölüm ve final gecesi hakkında bilgi edinebilir; 2019 MasterChef birincisi, yani şampiyon olan ismi öğrenerek hangi büyük ödülü kazandığına yönelik fikir sahibi olabilirsiniz.

İşte, dün gece yaşananlar;

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