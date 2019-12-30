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25.bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak?

Kanal D ekranlarının sevilen dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Pazartesi akşamlarına damga vuran dizide her hafta heyecan yaşanıyor. Dizinin yeni bölümünde Agah’ın kamera kayıtlarını izlemesi tüm dengeleri değiştirirken işler de karışacak. Başrollerini Fikret Kuşkan, Deniz Uğur, Mine Tugay gibi isimlerin paylaştığı dizinin yeni bölümünde; Cenk ve Cemre’nin oynadığı evlilik oyunu gerçek mi olacak? Sahte evliliği evdekiler öğrenecek ve iş başka yöne doğru gidecek. Öte yandan Şeniz, Ceren’in tuzağına düşecek ve Ceren intikam ateşiyle yanıp tutuşacak. Ceren, Şeniz’den öcünü almaya kararlı olacak. Peki; Zalim İstanbul 25.bölümde neler olacak? fragman ve detayları!

Giriş Tarihi: 30.12.2019 10:41 Güncelleme Tarihi: 30.12.2019 10:41

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden 25.bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta ilgiyle izlenen dizi oldukça beğeniliyor. Dizinin yeni bölümünde sahte evlilik öğrenilecek ve köşk karışacak. Agah ise duydukları karşısında çılgına dönecek çünkü Nedim için yapılmış bu evliliği kabul etmeyecektir. Öte yandan Şeniz, Ceren'in tuzağına düşecek ve evde kıyamet kopacak. Soluksuz izlenen dizi Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? Zalim İstanbul 25.bölüm fragmanı yayınlandı!

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haberimizin içeriğinden sevilen dizi Zalim İstanbul 25.bölüme dair tüm detayları bulabilirsiniz.

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Zalim İstanbul 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak?
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