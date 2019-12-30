Zalim İstanbul 25.bölüm fragmanı yayınlandı! Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak?

Pazartesi akşamlarının vazgeçilmez dizilerinden Zalim İstanbul 25.bölüm fragmanı yayınlandı. Her hafta ilgiyle izlenen dizi oldukça beğeniliyor. Dizinin yeni bölümünde sahte evlilik öğrenilecek ve köşk karışacak. Agah ise duydukları karşısında çılgına dönecek çünkü Nedim için yapılmış bu evliliği kabul etmeyecektir. Öte yandan Şeniz, Ceren'in tuzağına düşecek ve evde kıyamet kopacak. Soluksuz izlenen dizi Zalim İstanbul yeni bölümde neler olacak? Zalim İstanbul 25.bölüm fragmanı yayınlandı!

ZALİM İSTANBUL YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Haberimizin içeriğinden sevilen dizi Zalim İstanbul 25.bölüme dair tüm detayları bulabilirsiniz.