1966 başlayan 80 bölümlük uzay yolu dizisinin ilk pilot bölümü de dahil her bölümde yer alan tek karakter hangisidir - İşte sorulan soru

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen bilgi ve Kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü ile yeni yıla girerken izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Milyoner'de az önce sorulan 1966'da başlayan orijinal uzay yolu dizisinin ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan tek karakter hangisidir sorusu seyirciler için merak konusu oldu. Haberimizde, Milyoner'de sorulan 1966'da başlayan orijinal uzay yolu dizisinin ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan tek karakter hangisidir sorusunun yanıtın bulabilirsiniz.

1966'da başlayan orijinal uzay yolu dizisinin ilk pilot bölümü de dahil tüm bölümlerinde yer alan tek karakter hangisidir