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1982'de David Grundman neden öldü? Ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur...

Kim Olmak İster Yılbaşı özel bölümü ile atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. Milyoner yarışmasında az önce sorulan “1982'de David Grundman eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur” sorusu merak konusu oldu. Yılbaşı özel bölümü için birbirinden ilginç yarışmacılarla izleyenleri ekranlara kilitleyen ’de az önce sorulan 1982'de David Grundman eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur sorusu ve cevabı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte Milyoner’de sorulan dikkat çeken soru ve cevabı…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 23:22 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 23:24
1982'de David Grundman neden öldü? Ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur...

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen bilgi ve Kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü ile yeni yıla girerken izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Milyoner'de az önce sorulan 1982'de David Grundman eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur sorusu seyirciler için merak konusu oldu. Haberimizde, Milyoner'de sorulan 1982'de David Grundman eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur sorusunun yanıtın bulabilirsiniz.

1982'de David Grundman eğlence amaçlı ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur

A) Kaktüs
B) Palmiye
C) Muz Ağacı
D) Bambu

İşte cevabı!

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1982'de David Grundman neden öldü? Ateş ettiği yaklaşık 8 metre uzunluğundaki hangi bitki devrilerek ölümüne neden olmuştur...
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