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Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir? Şanlıurfa, Gaziantep, Afyonkarahisar ve Mersin - İşte cevabı

Yılbaşı özel bölümü ile atv ekranlarında seyirci ile buluşuyor. yarışmasında az önce sorulan “Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir” sorusu merak konusu oldu. Yılbaşı özel bölümü için birbirinden ilginç yarışmacılarla izleyenleri ekranlara kilitleyen Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir sorusu ve cevabı ile ilgili detaylar haberimizde yer alıyor. İşte Milyoner’de sorulan dikkat çeken soru ve cevabı… Şanlıurfa, Gaziantep, Afyonkarahisar ve Mersin mi?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 23:13 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 23:15
Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir? Şanlıurfa, Gaziantep, Afyonkarahisar ve Mersin - İşte cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen bilgi ve Kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü ile yeni yıla girerken izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Milyoner'de az önce sorulan Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir sorusu seyirciler için merak konusu oldu. Haberimizde, Milyoner'de sorulan Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir sorusunun yanıtın bulabilirsiniz.

Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir?

A) Gaziantep
B) Şanlıurfa
C) Afyonkarahisar
D) Mersin

İşte cevabı!

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Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir? Şanlıurfa, Gaziantep, Afyonkarahisar ve Mersin - İşte cevabı
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