Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir? Şanlıurfa, Gaziantep, Afyonkarahisar ve Mersin - İşte cevabı

Türkiye'de televizyon ekranlarının sevilen bilgi ve Kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster tüm heyecanı ile atv ekranlarında devam ediyor. Kim Milyoner Olmak İster Yılbaşı Özel bölümü ile yeni yıla girerken izleyicilere eğlence dolu anlar yaşatıyor. Milyoner'de az önce sorulan Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir sorusu seyirciler için merak konusu oldu. Haberimizde, Milyoner'de sorulan Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir sorusunun yanıtın bulabilirsiniz.

Hangisi resmi adı 1980'den sonra değişen illerden biri değildir?

A) Gaziantep

B) Şanlıurfa

C) Afyonkarahisar

D) Mersin

İşte cevabı!