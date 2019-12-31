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Kanal D, ATV programı: 31 Aralık Salı Kanal D ve ATV’de bugün neler var? 31 Aralık yayın akışı!

Televizyon ekranlarında yayınlanan diziler ve filmlerin merak ediliyor. Yılbaşı akşamı en çok izlenen diziler ekrana gelmeye devam ediyor. Yılbaşı akşamı yarışma programları, filmler ve diziler yeni bölümleriyle izleyicisi karşısına çıkıyor. 31 Aralık Salı akşamı Kanal D ve ATV yayın akışında yayınlanacak olan diziler ve filmler belli oldu. Yılbaşı gecesini evde geçirmek isteyen vatandaşlar kanalların yayın akış programını araştırıyor. Peki Kanal D ve programında hangi programlar var? Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? ATV ve Kanal D’de bugün neler var? İşte, sizlerle…

Giriş Tarihi: 31.12.2019 10:06
Kanal D, ATV yayın akışı programı: 31 Aralık Salı Kanal D ve ATV’de bugün neler var? 31 Aralık yayın akışı!

Ekranlara gelen dizilerin ve filmlerin merak ediliyor. Yılbaşı akşamı Kanal D ve ATV'de hem filme hem diziye doyacaksınız. Televizyon kanallarında birbirinden güzel programlar ve diziler izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Her sene olduğu gibi 2019 yılının son haftasında da Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını duyurmaya başladılar. Peki Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık'ta Kanal D ve ATV'de hangi programlar olacak? İşte Kanal D, programı!

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Kanal D, ATV yayın akışı programı: 31 Aralık Salı Kanal D ve ATV’de bugün neler var? 31 Aralık yayın akışı!
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