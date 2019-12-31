Kanal D, ATV yayın akışı programı: 31 Aralık Salı Kanal D ve ATV’de bugün neler var? 31 Aralık yayın akışı!

Ekranlara gelen dizilerin ve filmlerin yayın akışı merak ediliyor. Yılbaşı akşamı Kanal D ve ATV'de hem filme hem diziye doyacaksınız. Televizyon kanallarında birbirinden güzel programlar ve diziler izleyicisiyle buluşmayı bekliyor. Her sene olduğu gibi 2019 yılının son haftasında da Türkiye'nin en çok izlenen televizyon kanalları yılbaşına özel programlarını duyurmaya başladılar. Peki Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık'ta Kanal D ve ATV'de hangi programlar olacak? İşte Kanal D, ATV yayın akışı programı!