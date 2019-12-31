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yılbaşı özel konukları kim? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?

yılbaşı özel konukları belli oldu. Yeni yılı evde ailesiyle ve arkadaşlarıyla geçirecek olan vatandaşlar eğlenceye doyacak. Her sene olduğu gibi bu yılda yılbaşı coşkusu televizyon programlarına taşınıyor. Bu akşam ekrana gelecek olan programda dizilerin ve filmlerin en çok sevilen isimleri yer alıyor. Bunlardan Sereney Sarıkaya, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak en dikkat çeken isimler oldu. Acun Ilıcalı, O Ses Türkiye’nin yılbaşına özel bölümünde sahne alacak ünlülerin görüntülerini instagram hesabı üzerinden paylaştı. Peki konukları kim? O Ses Türkiye yılbaşı programında hangi ünlüler şarkı söyleyecek?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:17
O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları kim? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?

Yeni yılı evde geçirecek olan vatandaşlar yılbaşı özel programı için geri sayıma başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de sevdiğimiz ünlüler programda yer alacak. Bu senenin en çok dikkat çeken isimleri ise Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak oldu. Eğlence ve kahkahanın bir arada yaşanacağı programda ünlü konuklar sahnede şarkı söyleyecek. Peki konukları kim? Program saat kaçta başlayacak? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?

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O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları kim? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?
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