O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları kim? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?

Yeni yılı evde geçirecek olan vatandaşlar O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı için geri sayıma başladı. Her sene olduğu gibi bu sene de sevdiğimiz ünlüler programda yer alacak. Bu senenin en çok dikkat çeken isimleri ise Afra Saraçoğlu, Oğulcan Engin, Tuvana Türkay, Max Kruse, Fırat Aydınus, Louris Karius, İbrahim Büyükak oldu. Eğlence ve kahkahanın bir arada yaşanacağı programda ünlü konuklar sahnede şarkı söyleyecek. Peki O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel konukları kim? Program saat kaçta başlayacak? O Ses Türkiye yılbaşı özel programında hangi sanatçılar var?