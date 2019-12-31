Ankara doğumlu Oğulcan Engin bu akşam gerçekleştirilecek olan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı programına konuk olacak. Seda Sayan ve Sinan Engin'in oğlu olarak tanınan isim aynı zamanda futbol kariyeri ile de biliniyor. Annesinin jüri üyesi olduğu programda şarkı söyleyecek olan ismin nasıl bir performans göstereceği ise merak konusu oldu. Daha önceleri de bir yarışma programına katılan ünlü isim eğitimini yurtdışında tamamlamış olup şu an çalışmaktadır. O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel program konuğu Oğulcan Engin kimdir? Oğulcan Engin kaç yaşında ve nereli?

OĞULCAN ENGİN KİMDİR?

30 Ağustos 1990 doğumlu Oğulcan Engin Seda Sayan ve Sinan Engin çiftinin çocuğu olarak dünyaya gelmiştir. Milano'da European School Of Economics'te öğrenim görmüştür.

Oğulcan Engin 1999 senesinde Beşiktaş altyapısında futbol hayatına adım atmıştır. 2007 senesinde 2 kez Türkiye U-17 Milli Takım formasını giyen Oğulcan Engin uzun süre sakatlık dönemi geçirmiş ve bu dönem sonunda bedelsiz olarak Kasımpaşa Spor Kulübüne transferi gerçekleşmiştir.

Oğulcan Engin Ankara doğumlu baba tarafından aslen Trabzon Maçka'lıdır.