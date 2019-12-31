Aldığı ödüller ve sergilediği başarılı oyunculuk kariyeri ile adından söz ettiren güçlü isim Özge Özpirinççi bu akşam gerçekleşecek olan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının konuğu olacak. Sanat camiasının her alanından ünlü isimlerin yer aldığı yarışma programında ünlü isimler şarkı söyleyecek ve ekranları başındaki izleyenlere keyifli dakikalar yaşatacaklar. Programa katılacak isimlerin biyografisini merak eden vatandaşlar arama motorlarında konu ile ilgili araştırmalar yapmaya başladılar. Bu doğrultuda; O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel program konuğu Özge Özpirinççi kimdir? Özge Özpirinççi kaç yaşında ve nereli?

ÖZGE ÖZPİRİNÇÇİ KİMDİR?

Özge Özpirinçci 1 Nisan 1986, İstanbul doğumlu, Türk oyuncu. İlkokul ve ortaokulu İstanbul'da okudu.

Lise eğitiminde AFS programı ile bir yıl Amerika Birleşik Devletleri'nde okudu.

Daha sonra Sabancı Üniversitesi Yönetim Bilimleri bölümünden 2008 yılında mezun oldu. Annesi İngilizce öğretmenidir. İlk olarak Cesaretin Var mı Aşka ve Kavak Yelleri dizilerinde oynadı.

Şirin yüzü ve sempatik oyunculuğu ile iyi iş çıkaran genç oyuncu Kavak Yelleri dizisinde uçuk kaçık ama bir o kadar da duyarlı kanser hastası bir kız olan Ada'yı canlandırmaktaydı. Bu dizide beş bölüm oynadı.

Duygusal, dram gençlik dizisi Melekler Korusun'da İpek Taşkır adlı üniversite öğrencisi bir karakteri başarıyla oynadı. Dizi 73. Bölümü ile son kez ekranlarda görüldü.

Özpirinçci, ayrıca 2010 yılında vizyona giren Zülfü Livaneli'nin yönettiği Veda filminde Fikriye Hanım karakterini oynamıştır.

Ayrıca 2010 'da yayınlanan ve 11. Bölümü ile yayınından Kaldırılan Deli Saraylı isimli dizide altı dil bilen "Dilruba" karakterini canlandırmaktaydı.

Anadolu Kartalları filminde Üstteğmen Ayşe Dinçer'i canlandırdı.

ATV'de yayınlanan Al Yazmalım dizisinde ise baş rol olan Asiye karakterini oynamıştır ve Toplu Hayat adlı programda sunuculuk yaptı.

Kayıp filminde de rol almıştır. Aramızda Kalsın adlı dizide Görkem karakterini canlandırmıştır. 2014 yılında çekilen Karışık Kaset filminin başrol oyuncusu İrem karakterini canlandırmıştır.. 2015 yılı Şubat ayında başlayan Aşk Yeniden dizisinde Zeynep karakterini canlandırmaktadır. 29 Kasım 2015 akşamı gerçekleştirilen 42.Altın Kelebek Ödülleri'nde En İyi Kadın Komedi Oyuncusu ödülünü kazanmıştır.