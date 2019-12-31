O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel program konuğu Şebnem Bozoklu kimdir? Şebnem Bozoklu kaç yaşında ve nerelidir?

Ekranların sevilen isimlerinden biri olan Şebnem Bozoklu bu akşam gerçekleşecek olan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel program konuğu olacak. Birçok ünlü ismin katılacağı programa sanat camiasından isimler şarkıları ve performansları ile damga vuracak. Başarılı projelerde yer alan ünlü oyuncunun birçok ödülü de bulunmaktadır. Spor, sinema, tiyatro, televizyon camiası gibi birçok ünlü ismin katılacağı ve şarkı söyleyeceği O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel program konuğu Şebnem Bozoklu kimdir? Şebnem Bozoklu kaç yaşında ve nereli?

ŞEBNEM BOZOKLU KİMDİR?

20 Ağustos 1979 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Baba tarafından Isparta'lı; anne tarafından Mısır kökenli Siirt'li bir ailenin çocuğudur. Çocukluğu İstanbul Suadiye'de geçti. 1996 yılında Kadıköy Kız Lisesi'ni bitirdi. 2000 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

2001 yılında Müjdat Gezen Sanat Merkezi Oyunculuk Bölümü'nde eğitim almaya başladı ve 2004 yılında mezun oldu. Ardından da 2005-2006 yılları arasında Çisenti Tiyatro'da Sanat Dansı ile Mondi'nin yönetmenliğini yaptı.

2006-2007 yılları arasında ekranların yayınlanan Hazır Mısınız? yapımında canlı yayın sunuculuğu yaptı. O yıllarda "Elma Kurdu" yapımında hem solistlik hem de kukla oynatıcılığı yaptı.

Şebnem Bozoklu, başrolünü Hakan Yılmaz ile paylaştığı "Çılgın Hemşire" dizide oynadı. "Bizim Yenge" dizisinde İlker Aksum ile birlikte oynadı.

Şebnem Bozoklu, 23 Eylül 2010 tarihinde iç mimar Emre İzer ile evlendi.

Şebnem Bozoklu, 2014 yılında başrollerinde Uğur Polat, Sevtap Özaltun, Erkan Kolçak Köstendil, Kaan Yıldırım'ın oynadığı "Ulan İstanbul" adlı dizide oynamaktadır.

Ödülleri:

2009 – 36. Hürriyet Altın Kelebek En İyi Kadın Komedi Oyuncusu, Canım Ailem'deki Meliha rolüyle

2010 – 32. Radyo-Televizyon Gazetecileri Derneği Oskarları – En İyi Kadın Oyuncu ödülü

Tiyatro :

2006-2007 – Ayşegül Hindistan'da- Tiyatro Kılçık

2006-2007 – Hamlet – Müjdat Gezen Tiyatrosu

2005-2006 – Dikkatli Çocuk – Çisenti Sanat

2004-2005 – Alaaddin'in Sihirli Lambası – Çisenti Sanat

2004-2005 – Sihirli Flüt Müzikali – Müjdat Gezen Tiyatrosu

2002-2003 – Karmakarışık – Müjdat Gezen Tiyatrosu

2003-2004 – A. Pantolonun Kemeridir – Müjdat Gezen Tiyatrosu

2002-2003 – Yalancı – Müjdat Gezen Tiyatrosu

2006-2007 – Böylesi Bir Aşk – Müjdat Gezen Tiyatrosu

Filmleri ve Dizileri :

– Çılgın Hemşire

– Bizim Yenge – Filiz

2009 – Canım Ailem

2008 – Derman

2003 – Belirsizlik Meselesi (film)

2002 – Tesadüfi (film)

2005 – Vesaire Vesaire (film)

2004 – Öğleden Sonra (film)

2006-2007 – Emret Komutanım

2006 – 2007 – Selena

2014 – Ulan İstanbul (dizi)

Seslendirme yaptığı çalışmalar :

2006-2007 Avrupa Yayın Birliği Çocuk Filmleri

2006-2007 Kasaba (animasyon karakter seslendirme)

2004-2005 Gezgin ile Fırfır (animasyon karakter seslendirme)

Yardımcı yönetmenlik

2005-2006 – TiyatroKare, İki Oda Bir Sinan

2003-2004 – İstanbul Şehir Tiyatroları, Ben Anadolu