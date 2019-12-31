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O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu kimdir? ve nereli?

Ekranların merakla beklenen O Ses Türkiye 2020 için geri sayım başladı. Spor, sinema ve televizyon camiasının ünlü isimlerinin yer aldığı programda bu sefer şarkıcılık kariyeri olmayan ünlüler performans sergileyecekler. 31 Aralık 2019 Salı yılbaşı akşamı ekrana gelecek ve saat 19:30’da başlayacak program için heyecan dorukta. Dizi ve filmlerin aranan yüzü ’da konuklar arasında yer alıyor. Fazilet Hanım ve Kızları dizisiyle hafızalara kazınan oyuncu sesiyle seyircileri büyüleyecek gibi görülüyor. Şarkıcılık kariyeri olmasa da O Ses Türkiye 2020 yılbaşında özel programında güçlü bir performans gösterip bütün jüri üyelerini döndürecek olan ? ve nereli?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 17:42 Güncelleme Tarihi: 31.12.2019 17:43
O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında ve nereli?

Ülkemizde dizi ve filmleriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Afra Saraçoğlu bu akşam O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının konuğu olacak. Heyecanla beklenen programda sanat camiasından birçok ünlü isim yer alırken sadece şarkıcılar değil aynı zamanda spor, televizyon, dizi ve sinema kariyerlerine sahip birçok ünlü isim yer alacak. Magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü isim hem özel hayatı hem de kariyer hayatı ile de adından sıkça söz ettiriyor. Peki; O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında?

AFRA SARAÇOĞLU KİMDİR?

Afra Saraçoğlu, 2 Aralık 1997 yılında İstanbul'da doğmuştur. Eğitimine Eskişehir Anadolu Üniversitesi'nde devam eden Afra Saraçoğlu ilk oyunculuk deneyimini; başrollerini Özcan Deniz ve Nurgül Yeşilçay'ın paylaştığı İkinci Şans filminin kadrosunda yer alarak yaşamıştır.

En son Star Tv ekranlarında Kardeş Çocukları dizisinde Hayat Çetin karakterine hayat veren Afra Saraçoğlu 1.70 metre boyunda, 48 kilo ve Yay burcudur.

Ödülleri:

2018 – 45. Pantene Altın Kelebek Yıldızı Parlayanlar Ödülü – Fark yaratanlar

Afra Saraçoğlu'nun rol aldığı diziler ve filmler:

2019 – Kardeş Çocukları (Hayat) (TV Dizisi)

2017 – Fazilet Hanım ve Kızları (Ece Çamkıran) (TV Dizisi)

2017 – Kötü Çocuk (Kayla) (Sinema Filmi)

2016 – İkinci Şans (Çiçek) (Sinema Filmi)

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O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Afra Saraçoğlu kimdir? Afra Saraçoğlu kaç yaşında ve nereli?
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