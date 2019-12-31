O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında ve nereli?

Birçok dizi ve filmde yer alan Bergüzar Korel O Ses Türkiye 2020 konuğu olarak yer alıyor. Şimdiden O Ses Türkiye yılbaşı programı için heyecanla bekleyen vatandaşlar konukları tek tek araştırmaya başladı. Ali Ergenç adında bir oğlu bulunan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Bergüzar Korel kimdir? Bergüzar Korel kaç yaşında?

BERGÜZAR KOREL KİMDİR?

Tanju Korel ve Hülya Darcan'ın ikinci kız çocukları olan Bergüzar Gökçe Korel, 2 Eylül 1982'de İstanbul'da doğdu. Ablası Zeynep Busbee Korel Amerika'da yaşamaktadır. Çocukluğunu Ulus'ta geçiren Korel, ilköğrenimini Nilüfer Hatun İlköğretim Okulunda, orta öğrenimini Yıldız Koleji'nde yaptı. Üniversiteden önce profesyonel kulüplerde voleybol oynadı.

Kolej'den mezun olmasının ardından Mimar Sinan Üniversitesi Devlet konsevatuarı tiyatro bölümünü tamamladı.

İlk dizi rolünü 1998 yapımı olan "Kırık Hayatlar"da aldı. Ardından 2005 yapımı Kurtlar Vadisi:Irak filminde Leyla karakteriyle izleyicilerin karşısına çıktı. Kurtlar Vadisi filmi için rol teklifi geldiğinde hasta olan babası Tanju Korel'in doktorları hastayı kaybetmek üzere olduklarını söylüyorlardı. Bu koşuşturmanın içinde önce rol'ü geri çevirdi. Ancak annesinin "Baban bu görüşmeye gitmeni isterdi"yle ikna oldu ve teklifi kabul etti.

"Kurtlar Vadisi:Irak"ta yakaladığı başarının ardından yine aynı yıl çekilen "Zeytin Dalı" dizisinde İklim karakterini canlandırdı.

"Binbir Gece"deki Şehrazat Evliyaoğlu rolünü canlandırdı.

Bergüzar Korel sosyal sorumluluk projelerinde de faaliyet gösterdi. Yapı Kredi ve TEGV işbirliğiyle hayata geçirilen "Okuyorum Oynuyorum" projesin de çocuklarla Sokak Tiyatroları düzenledi onlara oyuncu koçluğu yaptı.

2009 yılında "Aşk Geliyorum Demez" sinema filminde Tolgahan Sayışman ile birlikte oynadı. Aynı yıl "Çocuktan Al Haberi" isimli yarışma programını sundu.

2010 - 2011 senesinde Bergüzar Korel, başrolünü Bülent İnal ile paylaştığı atv de yayınlanan "Bitmeyen Şarkı" dizisinde rol aldı.

2011 yılında Muhteşem Yüzyıl dizisinde konuk oyuncu Monica Teresse karakterini canlandırdı.

Korel, 2012 yılından beri "Karadayı" dizisinde Kenan İmirzalıoğlu ile başrolü paylaştı.

Voleybol, buz pateni gibi sporların yanı sıra dans ve piyano eğitimi de alan Korel, 7 Ağustos 2009'da tiyatro ve sinema oyuncusu Halit Ergenç ile evlendi. Çiftin 2010 yılında Ali adında bir oğulları oldu.

Ödülleri

2013 - "Altın Kelebek" En İyi Kadın Oyuncu (Karadayı)

2012 - "YBTB"nin Yılın Kadın Oyuncusu

2012 - "Ayaklı Gazete"En İyi Drama Kadın Oyuncusu

2012 - "RTGD"nin Yılın Kadın Oyuncusu

2010 - "Aslan Max" En Sevilen Çocuk Programı

2008 - "Burç Okulları" En Başarılı Kadın Oyuncu

2007 - "RTGD"nin TV Yıldızı ödülü

2006 - "Altın Kelebek" En İyi Kadın Oyuncu (Binbir Gece)

Filmleri ve Dizileri

2012 - Karadayı (Dizi)

2011 - Muhteşem Yüzyıl (Dizi)

2010 - Bitmeyen Şarkı (Dizi)

2009 - Aşk Geliyorum Demez (Sinema Filmi )

2006 - 2009 - Binbir Gece (Dizi)

2006 - Kurtlar Vadisi Irak (Sinema Filmi )

2006 - Emrah Adak (Dizi)

2005 - Zeytin Dalı (Dizi)

2001 - Cemalim (TV Filmi)

1999 - Şen Olasın Ürgüp (TV Filmi)

1998 - Kırık Hayatlar (Dizi)