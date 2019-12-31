O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında ve nereli?

Birçok dizi ve filmde rol alan Berrak Tüzünataç O Ses Türkiye 2020 konuğu olarak yer alıyor. Şimdiden O Ses Türkiye yılbaşı programı için heyecanla bekleyen vatandaşlar konukları tek tek araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen programda sanat camiasından birçok ünlü isim yer alırken sadece şarkıcılar değil aynı zamanda spor, televizyon, dizi ve sinema kariyerlerine sahip birçok ünlü isim yer alacak. Naz Tüzünataç adında bir kardeşi bulanan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Berrak Tüzünataç kimdir? Berrak Tüzünataç kaç yaşında?

BERRAK TÜZÜNATAÇ KİMDİR?

Berrak Tüzünataç, 2 Kasım 1984'te Yalova'da doğdu.

Liseyi Koç Özel Lisesi'nde okuduktan sonra İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi'nden mezun oldu.

Ekranlara ilk olarak haber sunarak geldi. Daha sonra Serdar Ortaç'ın 2004 yapımı "Canıma Minnet" adlı klibinde rol aldı.

Yılmaz Erdoğan'ın Organize İşler filmindeki rolüyle de sinemaya adım attı.

Elveda Rumeli dizisinde canlandırdığı Vahide karakteriyle gönüllerde taht kurdu.

Son olarak atv'de yayınlanan Son dizisinde rol aldı.

İşte Tüzünataç'ın rol aldığı yapımlar: Beyza'nın Kadınları (2005), Ödünç Hayat (2005), Organize İşler (2005), Affedilmeyen (2007), Elveda Rumeli (2007), Bu Kalp Seni Unutur mu? (2009), Kıskanmak (2009), Akrep Çemberi (2010), Ejder Kapanı (2010), Ezel (2010), Bir Avuç Deniz (2011), Son (2012)