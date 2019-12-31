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O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu kimdir? ve nereli?

Ekranların merakla beklenen programı O Ses Türkiye 2020 için geri sayım başladı. Sinema, spor ve televizyon camiasının ünlü isimlerinin yer aldığı programda bu sefer şarkıcılık kariyeri olmayan ünlüler performans sergileyecekler. 31 Aralık 2019 Salı yılbaşı akşamı ekrana gelecek ve saat 19:30’da başlayacak program için heyecan dorukta. Masterchef jürisi ’da konuklar arasında yer alıyor. İtalyan şefliğiyle nam salmış olan Zanna, sesiyle nasıl performans sergileyecek merak konusu oldu. Şarkıcılık kariyeri olmasa da O Ses Türkiye 2020 yılbaşında özel programındaki performası merak edilen ? ve nereli?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 16:43
O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında ve nereli?

Masterchef'te sempatik tavırlarıyla dikkat çeken Danilo Zanna O Ses Türkiye 2020 konuğu olarak yer alıyor. Şimdiden O Ses Türkiye yılbaşı programı için heyecanla bekleyen vatandaşlar konukları tek tek araştırmaya başladı. Heyecanla beklenen programda sanat camiasından birçok ünlü isim yer alırken sadece şarkıcılar değil aynı zamanda spor, televizyon, dizi ve sinema kariyerlerine sahip birçok ünlü isim yer alacak. 2012 senesinde Tuğçe Demirbilek ile hayatını birleştiren O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Danilo Zanna kimdir? Danilo Zanna kaç yaşında?

DANİLO ZANNA KİMDİR?

İtalya 1982 doğumlu Zanna, aile restoranlarında çalışarak şeflik kariyerine başladı. İtalyda'da Gastronomi okudu. Türkiye'ye yerleşip kendi restoranını açtı. Çeşitli TV programlarında şeflik yapmaya başladı. Tematik bir kanalda kendi yemek programını hazırladı.

İstanbul Culinary Enstitute'de İtalyan yemekleri workshopları hazırladı ve gastronomi öğrencilerine danışmalık yaptı.

Türkiye'ye yerleştikten sonra İtalyan ve Türk Mutfağını harmanladığı bir restorant açtı. Daha sonra televizyon programlarında yer almaya başlayarak ilk defa "Zahide ile Hayata Yetiş" adlı programda yardımcı yemek şefi olarak yer aldı.

Planet Mutfak televizyon kanalında kendisinin hazırlayıp sunduğu "İtalyan İşi" adlı yemek programıyla oldu. Türkiye'de farklı ülkelerin restorant kültürüne yer veren Kadir Has Üniversitesi İstanbul Mutfağı Enstitüsü'nde Enstitute'de İtalyan yemekleri üzerinde çalışmalar yapmıştı.

2015'ten itibaren ATV Kanalı'nda yayınlanan "Elin Oğlu" ve NTV'de kendisinin hazırlayıp sunduğu "Lezzetin Şarkısı" adlı programlarla ekranlara geldi.

Gupse Özay'ın Görümce filminde oyunculuk deneyimi yaşamıştır. Danilo Zanna Tuğçe Demirbilek ile 2012 yılında evlenmiştir. Bir oğulları vardır.

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