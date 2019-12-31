O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında ve nereli?

Hem dizi hem filmleriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu Gupse Özay bu akşam O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının konuğu olacak. Heyecanla beklenen programda sanat camiasından birçok ünlü isim yer alırken sadece şarkıcılar değil aynı zamanda spor, televizyon, dizi ve sinema kariyerlerine sahip birçok ünlü isim yer alacak. Magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü isim hem özel hayatı hem de kariyer hayatı ile de adından sıkça söz ettiriyor. Peki; O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Gupse Özay kimdir? Gupse Özay kaç yaşında?

GUPSE ÖZAY KİMDİR?

Gupse Özay, Çerkes kökenli bir aileden İzmir'de dünyaya geldi. Çerkesçe olan adı "canımın içi" anlamına gelmektedir. Gupse Özay Ege Üniversitesi Radyo Tv ve Sinema bölümünde okumuştur. Üniversite yıllarında dostlarıyla çektikleri Yaman Yaşamışım adlı belgesel ile ödül almıştır.TRT'den, yapım şirketlerine; magazin dergilerinden dizi setlerine kadar kariyerine yarayacak her alanı denemiştir. Ve daha sonrasında 4 yıl reklam yazarlığı yapmış ve ardından işinden ayrılarak dizi sektörüne geçmiştir. Birkaç dizi denemesinden sonra,arkadaşlarıyla Psikolog skeçlerini gerçekleştirmiş; bu sayede de Yalan Dünya dizisinde rol kapmıştır. Ve yalan dünya dizisinin Nurhayat'ı olarak ekranlardaki yerini aldı. Bir araba firmasının da reklamında rol almıştır.

Gupse Özay 14 Kasım 2014 tarihinde vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı, yönetmenliğini Hakan Algül'ün üstlendiği ilk sinema filmi Deliha'da Zeliha karakteriyle izleyici karşısına çıktı. 8 Nisan 2016 tarihinde vizyona giren Küçük Esnaf filminde Burcu karakteriyle başrol oynadı. 2 Aralık 2016'da vizyona giren ve senaryosunu kendi yazdığı Görümce filminin aynı zamanda ana karakterleri arasında yer aldı.

DİZİ VE FİLMLERİ:

Yalan Dünya (2012-2014) Nurhayat

Deliha (2014) Zeliha (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

Küçük Esnaf (2016) Burcu

Görümce (2016) (aynı zamanda senaryosunu yazdı)

ÖDÜLLERİ:

2015 – 20. Sadri Alışık Sinema Ödülleri, Müzikal ya da Komedi dalında "Yılın En Başarılı Kadın Oyuncusu" (Deliha)