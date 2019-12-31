O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu İbrahim Büyükak kimdir? İbrahim Büyükak kaç yaşında ve nereli?

Ülkemizde filmleriyle dikkatleri üzerine çeken başarılı oyuncu İbrahim Büyükak bu akşam O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının konuğu olacak. Heyecanla beklenen programda sanat camiasından birçok ünlü isim yer alırken sadece şarkıcılar değil aynı zamanda spor, televizyon, dizi ve sinema kariyerlerine sahip birçok ünlü isim yer alacak. Magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü isim hem özel hayatı hem de kariyer hayatı ile de adından sıkça söz ettiriyor. Peki; O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu İbrahim Büyükak kimdir? İbrahim Büyükak kaç yaşında?

İBRAHİM BÜYÜKAK KİMDİR?

Uludağ Üniversitesi İktisat Bölümünden mezun oldu. BKM Mutfak ekibine katılan son üyelerden biridir. Mayıs 2013'te 3+1 adlı TV programıyla Eser Yenenler ve Oğuzhan Koç ile bir gece şovuna başladılar.

Acun Ilıcalı'nın programı satın alması üzerine program 5 Ekim 2013 tarihinden itibaren 3 Adam adıyla devam etti. Ayrıca Tv8'de yayınlanan Bana Baba Dedi dizisinde Cüneyt karakterine hayat verdi. Ayrıca Küçük Esnaf, Yol Arkadaşım filmlerinde rol aldı. İbrahim Büyükak, uzun zamandır aşk yaşadığı Nurdan Beşen ile 2018 mayıs ayında nikah masasına oturdu.

Filmleri :

2008 - Çok Güzel Hareketler Bunlar

2009 - Neşeli Hayat

2011 - Çok Filim Hareket Bunlar

2013 - 3 Adam

2015 - Bana Baba Dedi Bana Baba Dedi (Bora) (TV Dizisi)

2018- Yol Arkadaşım