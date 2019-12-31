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O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu kimdir? ve nereli?

Tv8’de yayınlanacak olan O Ses Türkiye 2020 için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdiden O Ses Türkiye yılbaşı programı için heyecanla bekleyen vatandaşlar konukları tek tek araştırmaya başladı. 31 Aralık 2019 Salı yılbaşı akşamı ekrana gelecek ve saat 19:30’da başlayacak program için heyecan dorukta. Batlır filmiyle hafızalara kazınan konuklar arasında yer alıyor. Birçok dizi ve filmde rol alan oyuncunun sesiyle nasıl performans sergileyecek merak konusu oldu. Şarkıcılık kariyeri olmasa da O Ses Türkiye 2020 yılbaşında özel programındaki performası merak edilen ? ve nereli?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 17:31
O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında ve nereli?

Bu akşam ekrana gelecek olan O Ses Türkiye 2020 konuğu olarak Merve Dizdar yer alıyor. Sinema, spor ve televizyon camiasının ünlü isimlerinin yer aldığı programda bu sefer şarkıcılık kariyeri olmayan ünlüler performans sergileyecekler. Heyecanla beklenen programda sanat camiasından birçok ünlü isim yer alırken sadece şarkıcılar değil aynı zamanda spor, televizyon, dizi ve sinema kariyerlerine sahip birçok ünlü isim yer alacak. En son Mandıra Filazofu filminde rol alan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında?

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'da İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.

"İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Merve Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizi ve filmlerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş, Kertenkele, Arkadaşlar İyidir ve Vatanım Sensin dizisiyle seyircilerle buluştu.

Organik Aşk Hikayeleri, Yok Artık 2, Körfez, Mandıra Filazof'u filmlerinde de rol aldı.

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