O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında ve nereli?

Bu akşam ekrana gelecek olan O Ses Türkiye 2020 konuğu olarak Merve Dizdar yer alıyor. Sinema, spor ve televizyon camiasının ünlü isimlerinin yer aldığı programda bu sefer şarkıcılık kariyeri olmayan ünlüler performans sergileyecekler. Heyecanla beklenen programda sanat camiasından birçok ünlü isim yer alırken sadece şarkıcılar değil aynı zamanda spor, televizyon, dizi ve sinema kariyerlerine sahip birçok ünlü isim yer alacak. En son Mandıra Filazofu filminde rol alan O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Merve Dizdar kimdir? Merve Dizdar kaç yaşında?

MERVE DİZDAR KİMDİR?

Merve Dizdar, 25 Haziran 1986'da İzmir'de dünyaya geldi. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Oyunculuk Bölümü'nden mezun oldu. Kadir Has Üniversitesi'nde ileri oyunculuk programında yüksek lisans yaptı.

Tiyatro kariyerine Semaver Kumpanya ile başladı.

"İlk sinema deneyimi "Bir ses böler geceyi" filminde, Cem Davran ile yapan Merve Dizdar, Kavak Yelleri, Geniş Aile, Bir Yastıkta, Doksanlar, Çılgın Dershane Üniversite'de gibi başlıca dizi ve filmlerin yanı sıra, son olarak Beş Kardeş, Kertenkele, Arkadaşlar İyidir ve Vatanım Sensin dizisiyle seyircilerle buluştu.

Organik Aşk Hikayeleri, Yok Artık 2, Körfez, Mandıra Filazof'u filmlerinde de rol aldı.