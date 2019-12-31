O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında ve nerelidir?

Birçok dizi ve film ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran, başarılı oyuncu Serenay Sarıkaya bu akşam O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının konuğu olacak. Heyecanla beklenen programda sanat camiasından birçok ünlü isim yer alırken sadece şarkıcılar değil aynı zamanda spor, televizyon, dizi ve sinema kariyerlerine sahip birçok ünlü isim yer alacak. Magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü isim hem özel hayatı hem de kariyer hayatı ile de adından sıkça söz ettiriyor. Peki; O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Serenay Sarıkaya kimdir? Serenay Sarıkaya kaç yaşında?

SERENAY SARIKAYA KİMDİR?

Serenay Sarıkaya, 1 Temmuz 1991 tarihinde Antalya'da doğmuştur. Annesinin adı Ümran, babası Mustafa Sarıkaya'dır. Sarıkaya, 6 veya 7 yaşında iken anne babasının boşanmıştır. İlk ve ortaokulu bitirdikten sonra Antalya Saime Salih Konca Lisesi'nden mezun olmuştur. İstanbul Ataşehir Adıgüzel Güzel Sanatlar Lisesi Tiyatro Bölümü'ne devam etmiştir. Çocukken modellik yapmayı İsteyen Sarıkaya, 2007 yılında çek Cumhuriyeti'nde düzenlenen "Avrupa Gençler Güzellik Yarışması"nda, Türkiye'yi temsil etme hakkı kazandı ve bu yarışmada "Jüri Özel Ödülü"nü alıp ve ülkemize dördüncülükle döndü. 2010 yılında katıldığı "Türkiye Güzellik Kraliçesi" Yarışmasına ikinci olmuştur.



16 yaşındayken 2008 yılında "plajda" adlı filmde rol alan Sarıkaya, aynı yıl içinde Peri Masalı ve Limon Ağacı dizilerinde başrol oynamıştır. Sonrasında "Adanalı" dizisinde rol alan Sarıkaya iyice tanınmıştır. Ardından 2010 yılında "Lale Devri" dizisinde Yeşim karakteriyle kendinden çokça söz ettirmiştir. 2013 yılında ise "THE O.C" dizisinden uyarlanan "Medcezir" dizisinde Mira karakterini canlandırdı.



Filmleri ve dizileri :



2013 - Medcezir (Dizi)

2013 - Behzat Ç. Ankara Yanıyor (Film)

2010-2012 - Lale Devri (Dizi)

2010-2011 - Yer Gök Aşk (Dizi)

2008-2010 - Adanalı (Dizi)

2008 - Limon Ağacı (Dizi)

2008 - Peri Masalı (Dizi)

2008 - Plajda (Film)