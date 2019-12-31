O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında ve nerelidir?

Birçok dizi ve film ile adından sıkça söz ettirmeyi başaran, başarılı oyuncu Tuvana Türkay bu akşam O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının konuğu olacak. Heyecanla beklenen programda sanat camiasından birçok ünlü isim yer alırken sadece şarkıcılar değil aynı zamanda spor, televizyon, dizi ve sinema kariyerlerine sahip birçok ünlü isim yer alacak. Magazin gündeminden hiç düşmeyen ünlü isim hem özel hayatı hem de kariyer hayatı ile de adından sıkça söz ettiriyor. Peki; O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programı konuğu Tuvana Türkay kimdir? Tuvana Türkay kaç yaşında?

TUVANA TÜRKAY KİMDİR?

Tuvana Türkay, 3 Ekim 1990 tarihinde İstanbul Üsküdar'da doğmuştur. Babası Bulgaristan göçmeni annesi ise Rizelidir. İstanbul Güneş Kolejinden mezun olduktan sonra Beykent üniversitesi Radyo tv sinema bölümünde okumaya başladı.

9 yaşında reklam filmlerinde oynamaya başladı. Tuvana Türkay, Kent Şeker, Türk Telekom, Only Ped, Akbank, Ayyıldız GSM, Kek Reklamı, Coca Cola gibi birçok reklam filminde oynadı. "Akademi Neo"dan oyunculuk dersleri aldı. Bunun haricinde bir sene 1 sene şan ve diksiyon dersleri aldı.

Tuvana Türkay 2012- 2013 yılları arasında milli futbolcu Sercan Yıldırım ile birlikte oldu.

Tuvana Türkay , 2014 yılında "Kara Para Aşk" adlı dizide Tuba Büyüküstün, Engin Akyürek, Erkan Can, Aytaç Arman, Nebahat Çehre ile birlikte oynadı.

27 Mart 2015 tarihinde vizyona girecek olan "Güvercin Uçuverdi" adlı sinema filminde Atalay Demirci baş rolde oynadı. İlk sinema filminde Atalay Demirci'ye duayen oyuncular Salih Kalyon, Zerrin Sümer, Ali Erkazan, Erdal Tosun ve Ayşen Gruda ve Tuvana Türkay eşlik edecekler.

Filmleri ve Dizileri :

2015 - Güvercin Uçuverdi (Sinema filmi)

2014 - Kara Para Aşk (TV Dizisi)

2013 - Eksik Sayfalar (Sinema Filmi)

2012 - Esir Sultan

2010 - 2012 - Yer Gök Aşk (Bade Palalı) (TV Dizisi)

2010 - Nakş-ı Dil Sultan (Nakş-ı Dil Sultan) (TV Dizisi)

2009 - Ayrılık (2) (Kevok)(TV Dizisi)

2007 - Cumhur Cemaat )(TV Dizisi)