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2020 yılbaşı özel programının konuğu kimdir? ve nerelidir?

yılbaşı özel programı her sene 31 Aralık tarihinde düzenleniyor. Bu sene 2020 yılı için yapılacak olan programa sanat camiasından birçok ünlü isim katılacak. Türkiye Futbol Federasyonu hakemlerinden , yılbaşı özel programının konuğu olacak. Sahneye çıkıp şarkı söyleyecek olan ünlü hakem aslında Jeofizik Mühendisliği Bölümü mezunu. Başarılı hakem kariyer hayatı ile adından sıkça söz ettirirken bu akşamki performansı ise merakla bekleniyor. Peki; TFF hakemi ? O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının konuğu ve nerelidir?

Giriş Tarihi: 31.12.2019 15:12
O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının konuğu Fırat Aydınus kimdir? Fırat Aydınus kaç yaşında ve nerelidir?

Türk futbol hakemi Fırat Aydınus bu akşam ekranlara gelecek O Ses Türkiye yılbaşı özel programının konuğu olacak. Televizyon ekranlarında şarkı söyleyecek olan ünlü hakem adından sıkça söz ettiriyor. 500'e yakın karşılaşmada görev alan başarılı hakem kariyer hayatı ile adını zirveye yazdırmış durumda. Hakemliğe 1996 yılında başlayan ve aslında Jeofizik Mühendisi olan Fırat Aydınus kimdir? O Ses Türkiye 2020 yılbaşı özel programının konuğu Fırat Aydınus kaç yaşında ve nerelidir?

FIRAT AYDINUS KİMDİR?

5 Ekim 1973 (45 yaşında) İstanbul doğumlu olan Fırat Aydınus, hakemliğe 1996 yılında başlamıştır. İstanbul Üniversitesi Jeofizik Mühendisliği bölümünden mezundur. 2006 -2014 yılları arasında FIFA hakemi de olan Aydınus, Süper Lig'de önemli karşılaşmalarda çaldığı düdüklerle dikkatleri üzerine çekmişti. Asıl mesleği mühendislik olan Aydınus, hakemlik kariyerindeki gelişmeler sonrası tamamıyla bu alana yöneldi.

18 Ekim 2018 tarihi itibariyle kariyerinde 87 kez penaltı veren Aydınus, düdük çaldığı karşılaşmalarda toplamda bin 613 kez sarı kartına ve 74 kez kırmızı kartına başvurdu. Aydınus'un kariyerinde en çok yönettiği karşılaşma türü ise 284 ile Süper Lig karşılaşması oldu.

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