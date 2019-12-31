Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık 2019 bu akşam TV’de programlar olacak? İşte kanalların yayın akışı

Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? Sorusu binlerce kişinin araştırma konusu haline geldi. Birçok kişi yılbaşı için farklı planlar yaparken bazıları ise aile veya arkadaşları ile evde yılbaşı özel televizyon programlarını izleyerek 2020 yılını karşılayacak. Kanal D, Star TV, TV8, Show TV, Atv gibi birçok kanalda dizilerin çoğu yayınlanmayacak ve yerlerini yılbaşı özel programlara bırakacak. Peki, Yılbaşı akşamı televizyonda neler var? 31 Aralık'ta TV'de programlar olacak? Diziler neden yok? İşte kanalların yayın akışları…

31 ARALIK KANALLARIN YAYIN AKIŞLARI

Televizyon ekranlarında bu akşam birbirinden farklı ve eğlenceli yılbaşı programları izleyicileri ile buluşacak. Bu akşam televizyonda neler var? sorusunun cevabı için haberimizin devamını ziyaret ediniz...