ATV ekranlarının en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümü izleyicisiyle buluşuyor. Kenan İmirzalıoğlu’nun sunduğu Milyoner’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranına kilitledi ve 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 26 Temmuz 2021’de düzenlenen ''Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı''nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındaydılar? sorusunun yanıtı merak konusu oldu. İşte, 2020 Tokyo Olimpiyatları’nda 26 Temmuz 2021’de düzenlenen ''Kadınlar Kaykay Sokak Disiplin Yarışı''nda birinci ve ikinci olan sporcular kaç yaşındaydılar? sorusunun cevabı