Afili Aşk bugün var mı? Bu akşam Afilli Aşk yayınlanacak mı? İşte 1 Ocak Çarşamba Kanal D yayın akışı

Kanal D'nin sevilen dizileri arasında yer alan Afili Aşk çarşamba akşamları izleyicisi ile buluşuyor. 1 Ocak 2020 tarihinde seyirciler tarafından yayınlanması beklenen Afilli Aşk yeni bölüm yayın akışında yer almıyor. Listede diziyi göremeyen takipçiler, 'Afili Aşk bugün yayınlanacak mı ve Afili Aşk yeni bölüm neden yok?' sorularının yanıtını araştırıyor. Afili Aşk'ın yanı sıra birçok dizi de bugün TV'lerin yayın akışlarında yer almıyor. Peki, Afili Aşk bu akşam var mı, yeni bölüm yayınlanacak mı?

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM YAYINLANACAK MI? AFİLİ AŞK BUGÜN VAR MI?

Kanal D ekranlarının dikkat çeken dizisi Afili Aşk bu akşam yayınlanmayacak. Dizinin bir sonraki yayın gününde yeni bölümü ile seyircisiyle buluşması bekleniyor.

AFİLİ AŞK YENİ BÖLÜM FRAGMANI

Afili Aşk yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sabah.com.tr'den izleyebilirsiniz.

SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?

Melahat sonunda sahte evliliği söyler ve herkes şoke olur. Kerem ve Ayşe bu durumu ailelerine nasıl açıklayacaktır? Bu kaostan sonra Ayşe ve Kerem yaptıkları hataları bir daha düşünme fırsatı bulur. Ayşe her şeyi geride bırakıp, tertemiz bir sayfa açmak ister. Ona göre bu sırrı herkes duymalı ve hayatlarında hiçbir sorun kalmamalıdır. Kerem ise Ayşe'den her şeyi yoluna koymak için zaman ister. İki sevgili bu konuda bir türlü orta noktayı bulamaz ve iş ciddi bir kavgaya neden olur. Modamu çalışanları yılbaşını karşılamaya hazırlanır. Çalışanlar bir parti beklentisi içindedir. Kerem bir bahane bulup kutlamaları iptal ettirir. Buna anlam veremeyen Ayşe, Kerem'in sakladığı bir şeyler olduğunu fark eder ve bunun peşine düşer. Yiğiterler hummalı bir şekilde yılbaşı gecesine hazırlanır. Yemekler, hediyeler her şey hazırdır. Geriye tüm heyecanıyla geri sayımı beklemek kalır. Ancak eve bırakılan gizemli hediyenin açılmasıyla, aileler arasındaki tüm dengeler değişecektir.

AFİLİ AŞK KONUSU

Afili Aşk Dizisinin Konusu; Kerem, İstanbul'un çok eski tekstilcilerinden olan Yiğiter ailesinin yakışıklı ve çapkın oğludur. Yaratıcı zekasıyla zamana yenik düşmek üzere olan aile şirketini bir start - up çalışmasıyla sektörün lideri haline getirmiştir. Getirmiştir ama babası Muhsin'in gözünde adam olamamıştır. Çünkü Kerem yiyip içip, gezip tozup, her çiçekten bal alma şiarıyla hayatını yaşayan biridir. Keremlerin atölyesinde işçi olarak çalışan Ayşe de biri despot, diğeri hayırsız iki ağabeyi kontrolünde renksiz, tatsız bir hayat yaşayan zeki, güzel ve kalbi iyilik dolu bir kızdır. Tek umudu, bir süredir sevgili olduğu Berk ile evlenmek ve bu hayatı geride bırakmaktır. Ancak ağabeyleri onu mahallenin zengin çocuğu Sabri ile evlendirmek isteyince Ayşe, Berk'e bir an önce evlenmeleri gerektiğini söyler. Bunu duyan Berk ortadan kaybolur. Kendi halinde, saf ve iyi yürekli bir mahalle kızıyken hem ailesi, hem de aşk hayatından darbe üzerine darbe yiyen Ayşe, hayatında ilk kez kendisi için bir şey yapmaya karar verir. Bu kararı vermesinde en büyük etken olan Kerem, aynı zamanda Ayşe'nin kurbanı olacağından habersizdir. Ayşe, Kerem ve kendisini ömür boyu birbirine bağlayacak hamleyi yaparak oyunun kurucusu olur ancak bu oyun ikisinin de içinden çıkamayacağı şekilde ayaklarına dolanacaktır.

AFİLLİ AŞK OYUNCULARI KİMLER? İŞTE OYUNCU KADROSU

Çağlar Ertuğrul

Kerem Yiğiter

Kerem 20'li yaşların sonundadır. Yakışıklı, zengin, zeki, çapkın bir genç adamdır. Hayatta neredeyse her şeye sahiptir, babasının güveni dışında… Kerem ailesinin imkanları sayesinde bugünü, yarını hiç düşünmek zorunda kalmamış hatta zamanla birilerini düşünmenin ne demek olduğunu bile unutmuştur. Ancak üzdüğü kızlardan birinin intihar girişiminde bulunmasıyla, büyük bir karar alır: Hayatını değişecektir. Ama hayatın ona oynadığı küçük oyundan habersizdir.

Burcu Özberk

Ayşe Özkayalı

Ayşe 20'li yaşlarının başında, güzel, zarif, cıvıl cıvıl ve iyi biridir. Hatta iyiden öte melek gibi… Hiçbir zaman kendini merkeze koymaz. Kendisi için bir şey istemez. Ta ki o güne kadar. Ayşe ailesinden, sevdiği adamdan ve arkadaşından öyle büyük darbeleri üst üste yer ki, kurtuluşu için hayatında ilk kez kötü bir şey yapar. Ve hayatı tamamen değişir.

Altan Erkekli

Muhsin Yiğiter

Muhsin 50'li yaşlarındadır. Gözü kara, iyi yürekli, düzgün, dürüst, çalışkandır. Kerem'in babasıdır. Geçmişte Sultanhamam'da küçük bir dükkanla başladığı iş hayatına şimdilerde bir online satış yapan bir moda sitesinin sahibi olarak devam eder. Muhsin eski toprak diyeceğimiz türden biridir. Tek derdi ise oğlu Kerem ve onun çapkınlıklarıdır.

Neşe Beykent

Yelda Yiğiter

Yelda 40'lı yaşlarındadır. Muhsin'in ikinci karısıdır. İyi bir okulda okumuş, eski mankendir. Gençliğinde güzelliğiyle ortalığı kasıp kavuran Yelda, Muhsin'le tanışıp evlendikten sonra podyumlardan elini eteğini çekmiştir. Ama hiçbir zaman tam anlamıyla İstanbul sosyetesine kabul olmamıştır. Kendisi bunu beceremediği için bu görevi oğlu Kerem'e yüklemiştir.

Ozan Dağgez

Samet Yiğiter

Samet 30'lu yaşlarındadır. Kerem'in abisidir. Muhsin'in ilk eşinden olan Samet, Sultanhamam'daki dükkandan sorumludur. Samet bir mahalle esnafı gibidir. Babasının yeni dünyasına bir türlü ayak uyduramaz. Biraz da saflığı vardır. Muhsin'in kopyası gibidir. Ama onun kadar cevval ve cesur değildir. Dönüşümlere ve farklı fikirlere kapalıdır.

Asena Tuğal

Hülya Yiğiter

Hülya 30'lu yaşlarındadır. Samet'in karısıdır. Kolunda bilezikleriyle gezen, sosyeteye girmek isteyen biridir. Yelda ile aynı evde yaşaya yaşaya ondan çaktırmadan çok şey öğrenmiştir. Kocası Samet'i sürekli eleştirir ve yönetmeye çalışır. Hülya'nın amacı bir şekilde şirkete de nüfuz etmektir. Samet'in tam zıttı olan Hülya amacına giden yolda hiçbir şeyden çekinmeyecektir.

Serkay Tütüncü

Volkan Çekerek

Volkan 20'li yaşlarda. Kerem'in bir numaralı kankası ve suç ortağıdır. Lisede başlayan arkadaşlıkları bugünlere kadar gelmiştir. İyimser, rahat, neşeli biridir. Çabuk yorulur, çalışmayı değil dinlenmeyi sever. Zora gelince hemen vazgeçer. Rezil olmak nedir bilmez. Barda görüp yanına gittiği kızın onu terslemesi, hayat denen bu uzun yolda onun için öğretici bir deneyimdir sadece. En büyük hayali ise kendi kahve dükkanını açmaktır.

Benian Dönmez

Melahat Özkayalı

Melahat 50'li yaşlarındadır. Yıllar önce kocasını kaybettikten sonra büyük oğlu Rıza'yı evin direği bilmiştir. Rıza ne dese onu yapmış, ne derse onu doğru kabul etmiştir. Ona göre varsa yoksa Rıza olmuştur. Melahat, eşini kaybetmenin verdiği üzüntü sebebiyle unutkanlık yaşar. Unutmadığı bir diğer şey ise televizyon dizileridir.

Taner Rumeli

Rıza Özkayalı

Rıza 30'lu yaşların sonundadır. Ayşe'nin büyük abisi ve evin direğidir. Rıza mahalledeki kahveyi işleterek hayatını geçindirir. Sadece ailenin değil mahallenin de ağabeyidir. Dediğim dedik astığım astık tavırlarıyla Ayşe'ye de dünyayı dar eder. Yakın bir dönemde hapisten şartlı tahliyeyle çıkmıştır. Rıza'ya göre dünya korkunç tehlikelerle dolu güvenilmez bir yerdir ve kardeşini koruduğu için kötü adam oluyorsa, kötü adam olmak onun için sorun değildir.

Uğur Uzunel

Erkut Özkayalı

Erkut 20'lerinin sonundadır. Ayşe'nin küçük abisidir. İpe sapa gelmez, serserinin tekidir. Kimseye bir hayrı dokunduğu daha hiç görülmemiştir. Erkut, kardeşi Ayşe'nin maaşıyla geçinir. Bu hayattaki tek motivasyon kaynağı paradır. Ucunda para olduktan sonra Erkut'u ikna edemeyecek hiçbir şey yoktur. Bir gün kör talihinin döneceğine inanır.

Güzide Arslan

Gonca Durmaz

Gonca 25 yaşındadır. Ayşe'nin iş yerinden arkadaşıdır. Kendine bakmasını seven ve kendini beğenen biridir. Gözü açık ve bencildir. Gözü her daim yükseklerde olan Gonca, Ayşe'nin kaderinin değişmesinde sebep olanlardandır.

Yılmaz Kunt

Berk Koçar

Berk 20'li yaşlarında yakışıklı, hoş, kibar, centilmen biridir. Dişçi bir babanın ve mimar bir ailenin biricik oğludur. İyi bir eğitim almış iyi yetiştirilmiş biri olan Berk, hayat koşulları farklı olsa da Ayşe'yi sevmiştir.

Banu İnan

Nermin Horoz

Kadir'in eşi, Sabri'nin annesi. Çok istemişler ikinciyi ama olmamış. Sabri tek evlatları. Nermin, oğlunun mutlu olmasını istiyor. Ama insan aşkı bile denginde aramalı ona göre. Kendi köylüsü çok güzel kızlar bulmuş, hem de ailelerin durumları da onlardan iyi… Ama Sabri tutturmuş Zeynep diye. Nermin'in tek amacı var, oğlunu bu aşktan vazgeçirmek.

Beril Pozam

Nazmiye Özkayalı

Nazmiye 30'larındadır. Rıza'nın karısı, Ayşe'nin yengesidir. Dedikoduyu pek seven, işgüzar biridir. Akıllıdır, gözlem yeteneği kuvvetlidir. Ufacık detayları ustaca birleştirip inanılmaz tahminlerde kehanetlerde bulunur. Bazen haklı da çıkar. Kocasının ailesiyle yaşayan Nazmiye'nin hayattaki tek amacı ise ayrı bir eve çıkmaktır.

Hira Su Yıldız

Buse Özkayalı

Buse, Rıza ve Nazmiye'nin akıllı ve hazırcevap kızı. Buse yaşına göre zekidir. Etrafta olan biteni kaçırmadan takip eder, yorum yapmaktan da çekinmez. Bir anda ağzından çıkan yorum ve tespitler çoğu zaman Rıza'yı şoke etse ya da sinirlendirse de kendi tarzını evdeki herkese kabul ettirmiş bir kızdır. Her çocuk gibi oyun oynamayı, şakalaşmayı sever. Evin harala gürelesine rağmen bu küçük dünyada mutlu ve huzurludur. Rıza'nın o sert görünüşünün altında aslında sevgi dolu bir kalbi olduğunun farkındaki tek kişidir belki de. Anne babasından sonra en çok halasını sever. Büyüyünce onun gibi akıllı ve güzel bir olmak ister.

Umutcan Ütebay

Sabri Horoz

Sabri 20'li yaşlarının sonundadır. Ayşe ile aynı mahallede oturmaktadır ve Ayşe'ye aşıktır. Mahalleliye göre daha hali vakti yerinde bir ailenin tek çocuğudur. Bir beyaz eşyacı dükkanına sahiptir. Sabri aşırı korumacı annesi yüzünden, el bebek gül bebek büyümüştür. Ancak Ayşe'yi kazanmak söz konusu olunca büyümesi gerekmektedir. Sabri kendi kararlarını almaya başladıkça anne babasıyla da daha sık sorun yaşamaya başlayacaktır.

Vural Ceylan

Kadir Horoz

Kadir babadan esnaf. Yıllar önce babasıyla gelip yerleştiği mahallede yaşıyor. Babası ölünce dükkanı o devralmış, daha da büyütmüş. Semtteki diğer rakipleri de yiyerek bölgenin tek ve büyük mobilya dükkanının sahibi olmuş. Semtin en zengini. Ama asla dışarıya belli edilen bir zenginlik değil onunki. Kadir'in hayali çok basittir: Oğlu Sabri'ye içi rahat dükkanını teslim etmek ve onun mürüvvetini görmek. Çok daha büyük zorlukları atlatmış Kadir için bu hedef çok ulaşılabilir olmalıydı değil mi? Maalesef.

Zeynep Tuğçe Bayat

Ceyda Aran

Ceyda 20'li yaşlarında genç, güzel, başarılı ve hırslı bir kadındır. Çocukluğundan beri Kerem'e takıntılı bir şekilde aşıktır ama belli etmez. Bir gün Kerem ile evlenme hayalleri kurar. Ama Kerem'in ona gelmesini ister. Havalı tavırlarından asla ödün vermez. Yelda'nın favori gelin adayıdır.