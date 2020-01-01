Hekimoğlu dizisi 3. yeni bölümü ne zaman yayınlanacak?

40'lı yaşların başında başarılı bir doktorun hikayesinin anlatıldığı Hekimoğlu 2.bölüm fragmanı yayınlandı. Kanal D ekranlarına gelen dizi ilk bölümü ile oldukça sevilmiş ve kısa sürede hayran kitlesine sahip olmuştu. Dr. House dizisinden uyarlama olan bu dizide yaptığı teşhis ve tedavilerle ününü arttıran, asi, kendi halinde ancak oldukça başarılı bir doktor olan Ateş'in hikayesini izlediğimiz Hekimoğlu bu akşam neden yok? Hekimoğlu yeni bölüm ne zaman? İşte dizinin yeni bölüm fragman ve detayları!

HEKİMOĞLU BU AKŞAM VAR MI? (31 ARALIK)

Hekimoğlu dizisi bu akşam Yılbaşı gecesi olması sebebiyle ekrana gelmeyecek.

HEKİMOĞLU 2.BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Liselerarası erkek basketbol müsabakasında karşı takımdan bir oyuncuyla çarpışan 16 yaşındaki Deniz, geçirdiği sarsıntı sonrasında kendini İstanbul Valide Atik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin acilinde bulur. Çift görme ve gece terörü atakları yaşamaya başlayan Deniz 'i inceleyen doktorlar yaşadığı rahatsızlıkların sebebini bir türlü bulamaz.

O sırada inceleyecekleri yeni bir vaka arayışında olan genç doktorlarımızdan Zeynep, Deniz'in durumunu öğrenir ve dosyayı Ateş Hekimoğlu'na getirir. Hekimoğlu hastanın geçirdiği gece terörü ataklarını duyar duymaz herkesi şaşırtacak bir şekilde vakayı almaya gönüllü olur.

Bütün bunlar yaşanırken Orhan'ın özel hayatında da birtakım değişiklikler olmaktadır. Tek dostunun yaşadıklarına kayıtsız kalmayan Ateş, Orhan'ın hayatındaki bulmacayı da çözmeye kararlıdır.

Hekimoğlu, Deniz'in hastalığını incelerken, her türlü ipucunu değerlendirirken, akla gelmedik yöntemler de kullanır. Sınırları zorladıkça hem çocuğun ebeveynleriyle hem de İpek'le çatışmalar yaşar. Ne olursa olsun bildiğini okuyan Hekimoğlu herkesin yalan söylediği bu dünyada bir hayat daha kurtarmak için ne kadar ileri gidecektir.

HEKİMOĞLU 2.BÖLÜM FRAGMAN

Hekimoğlu 2. Bölüm Fragmanı yayınlandı izle!