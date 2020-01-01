Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? 1 Ocak ATV yayın akışı programı

Kuruluş Osman, yayınlandığı günden bu yana reyting sonuçları sıralamasında zirvedeki yerini kimseye kaptırmıyor. Türkiye ve dünya üzerinde milyonlarca izleyicisi olan başarılı dizinin yeni bölümü de büyük merak konusu oldu. Geçtiğimiz hafta yeni bölüm fragmanının yayınlanmaması nedeniyle akıllarda bazı soru işaretleri bırakan dizinin bu akşam olup olmayacağı araştırılıyor. ''Kuruluş Osman yeni bölüm bugün var mı'' cevabı en çok merak edilen soruların başında yer alıyor. Peki, 1 Ocak Çarşamba ATV yayın akışı programına göre Kuruluş Osman bugün var mı? Kuruluş Osman yeni bölüm ne zaman yayınlanacak?

KURULUŞ OSMAN BUGÜN VAR MI?

Her hafta Çarşamba günlerini heyecanla bekleyen izleyiciler bu sorunun cevabını araştırıyor. 1 Ocak Çarşamba ATV yayın akışı programına bu başlık altından göz atabilirsiniz.

KURULUŞ OSMAN 7. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

ATV ekranlarının heyecan dolu dizisi Kuruluş Osman, 7. Yeni bölüm ile heyecanla bekleniyor.

Peki, yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar;