Reyting sonuçları açıklandı mı? 31 Aralık Çok Güzel Hareketler Bunlar, O Ses Türkiye reyting sonuçlarında kim birinci oldu?

31 Aralık yılbaşı akşamı, her yıl olduğu gibi bu sene de birbirinden eğlenceli programlara tanıklık etti. Çok Güzel Hareketler 2 Yılbaşı Özel, O Ses Türkiye Yılbaşı Özel, Güldür Güldür Show tekrar bölümü, Seksenler Yılbaşı özel bölümleri, milyonlar tarafından takip edildi. Yılbaşına özel hazırlanan programlar, reyting sonuçlarında kıyasıya bir mücadele içerisindeydi. Medya gündemini yakından takip edenler, yeni yılın ilk saatleri itibarıyla bu mücadeleden kimin galip çıktığını merak ediyor. Öyle ki 31 Aralık 2019 yılbaşı akşamı reyting sonuçlarında kim birinci oldu sorusu, günün en çok merak edilen konuları arasında yerini almış durumda. İşte 31 Aralık reyting sonuçlarına göre Çok Güzel Hareketler Bunlar, O Ses Türkiye, Güldür Güldür Show, Seksenler kim birinci oldu?

REYTİNG SONUÇLARI AÇIKLANDI! 31 ARALIK 2019

2020 yılının ilk saatleri itibarıyla günün en çok merak edilen soruları arasında "31 Aralık reyting sonuçları açıklandı mı?" yer alıyor. Açıklanan reyting sonuçlarına hangi yapımın günü kaçıncı sırada tamamladığını haberimizin detaylarından öğrenebilirsiniz.

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