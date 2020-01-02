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2. sezon ne zaman yayınlanacak? kaç dakikadan oluşuyor? Atiye dizisinin geçtiği Göbeklitepe nerede?

Netflix'in yeni Türk dizisi gündeme oturdu. 27 Aralık tarihinde internet ortamında başlayan dizisi güçlü oyuncu kadrosu ve senaryosu ile oldukça sevildi. Mehmet Günsür, Beren Saat, Metin Aldülger, Başak Köklükaya, Tim Seyfi ve Civan Civanova gibi isimlerin yer aldığı dizinin her biri 40 dakika olarak ayarlandı. Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi başrol karakterinin hikayesini izleyicilere etkili bir biçimde sunuyor. İlk sezonun yayınlanması ile birlikte ikinci sezonu merak edenler şimdiden araştırmaya başladılar. Aynı zamanda diziyi ilk kez izleyecek olanlar Atiye konusu, oyuncu kadrosu şeklinde araştırmalar da yapıyorlar. Peki; kaç bölümden oluşuyor? Dizinin 2.sezonu çıkacak mı? Dizi nerede çekiliyor?

Giriş Tarihi: 2.1.2020 09:39 Güncelleme Tarihi: 2.1.2020 09:40
Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye kaç bölüm kaç dakikadan oluşuyor? Atiye dizisinin geçtiği Göbeklitepe nerede?

Dünyanın Uyanışı kitabından uyarlanan dizisi izleyicisi ile buluştu. Netflix'in ikinci orijinal Türk dizisi oldukça ilgi çekiyor. Özel güçleri olan gizemli bir kadının hikayesinin ele alındığı dizi 27 Aralık tarihinde internet ortamında yerini aldı. Daha ilk günden oldukça sevilen dizinin hayran kitlesi giderek artarken daha şimdiden ikinci sezonu merak edenler oldu. Mehmet Günsür, Melisa Şenolsun, Beren Saat gibi isimlerin yer aldığı dizi hem konusu hem oyuncu kadrosuyla da beğenildi. Bu doğrultuda; Atiye 2.sezonu çıkacak mı? Dizi nerede çekiliyor? kaç bölüm ve dakikadan oluşuyor? İşte dizinin konusu ve oyuncu kadrosu!

ATİYE İKİNCİ SEZON ÇIKACAK MI? DİZİ KAÇ BÖLÜM?

Netflix'in ikinci Türk orijinal dizisi Atiye 2.sezon merak ediliyor. İlk bölümlerinden oldukça sevilen dizi ile ilgili güncel tüm bilgilere haberimizin içeriğinden ulaşabilirsiniz.

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Atiye 2. sezon ne zaman yayınlanacak? Atiye kaç bölüm kaç dakikadan oluşuyor? Atiye dizisinin geçtiği Göbeklitepe nerede?
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