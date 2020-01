Brezilyalı şarkıcı Juliano Cesar hayatını kaybetti! Juliano Cesar kimdir ve neden öldü?

Brezilya'da yılbaşı gecesi sahne alan Juliano Cesar ani ölümü herkesi şoke etti. Yaşamını yitiren şarkıcının ölüm anları, kameralar tarafından an be an kaydedildi. 33 yıllık kariyeri boyunca birçok cd ve dvd yayınlanan şarkıcı Latin Grammy Ödülü'ne de aday gösterilmişti. Yılbaşı gecesi verdiği konserde Cesar'ın bir anda sahnede düşmesi korku dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Peki Juliano Cesar kimdir ve neden öldü?

BREZİLYALI ŞARKICI JULİANO CESAR HAYATINI KAYBETTİ!

Juliano Cesar, 31 Aralık 2019'da Brezilya, Uniflor, Paraná'da sahne aldığı sırada geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Juliano Cesar'ın ölümü Brezilya'yı yasa boğdu.

JULİANO CESAR KİMDİR?

Henüz 10 yaşındayken gitar çalmayı öğrenen Juliano Cesar, 2004 yılında "The Cowboy Pawn-Life" albümü için "En İyi Romantik Albüm" kategorisinde Latin Grammy Ödülü'ne aday gösterildi.

Cesar, 33 yıllık kariyeri boyunca 10 CD ve 3 DVD yayınladı. Şarkıcı, müzik kariyerine 1985 yılında başladı.