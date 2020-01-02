Gözlerden uzak aşklarını yaşayan Deren Talu ile Kerim Sabancı ilk kez görüntülendi. Her zaman güzelliğiyle dikkat çeken Talu'nun aşk hayatı merak edilmeye başlandı. Defne Samyeli ve Eren Talu'nun kızı Deren lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlamış ve üniversite eğitimini Los Angeles'ta aldı. Yeni yıla birlikte giren genç çift, bir mekandan çıkarken görüntülendi. İkili sorulara cevap vermezken, yanlarında bulunan bir kadın arkadaşları muhabirlere 'İyi akşamlar' diledi. Peki Deren Talu'nun sevgilisi Kerim Sabancı kimdir, kaç yaşında ne iş yapıyor? Deren Talu ile Kerim Sabancı bu kez yakalandı...

DEREN TALU İLE KERİM SABANCI BU KEZ YAKALANDI!

Magazin gündeminin sık konuşulan ismi Deren Talu ile Kerim Sabancı ilişkilerini gözlerden uzak yaşıyordu. İlk defa bir mekan çıkışı görüntülenen Deren Talu ile Kerim Sabancı muhabirlerden köşe bucak kaçmaya çalıştı. İşte Deren Talu'nun sevgilisi Kerim Sabancı hakkında merak edilenler…

KERİM SABANCI KİMDİR?

Türk iş adamı. Kerim Sabancı, 17 Haziran 1996 tarihinde dünyaya geldi. 2004-2007 yılları arasında TÜSİAD başkanlığı yapan ve aynı zamanda Densa Denizcilik Holding Yönetim Kurulu Başkanı olan Ömer Sabancı ve Arzu Sabancı'nın 3 oğlundan biri olan Kerim Sabancı, Sabancı ailesinin dördüncü kuşak temsilcisidir. 7 Haziran 1996'da İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Kardeşleri Hacı Sabancı ve Hakan Sabancı'dır.

Kerim Sabancı, eğitimini Amerika'nın California eyaletinde bulunan Güney Kaliforniya Üniversitesi'nde tamamlamıştır. Şu an Densa Denizcilik Holding'te yönetim kurulu üyeliği görevini üstlenmektedir.

DEREN TALU KİMDİR?

Deren Talu, 1996 yılında dünyaya geldi. Deren Talu, Manken, sunucu ve eski Türkiye güzellerinden Defne Samyeli ve Mimar Eren Talu'nun kızıdır. Babası Galatasaray Lisesi ve Güzel Sanatlar Akademisi mezunudur. Galatasaray Kulübü Divan Kurulu üyesi ve eski yöneticisidir.) Lise eğitimini ENKA Okulları'nda tamamlayan Deren Talu, üniversite eğitimini ise Los Angeles'ta aldı. Manken olmayı isteyen Deren Talu, bu yoldaki ilk adımını Atıl Kutoğlu'nun defilesinde attı.