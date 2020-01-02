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Geniş Aile 2: Her Türlü filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Geniş Aile 2: Her Türlü nerede çekildi?

Geniş Aile 2: Her Türlü filmi konusu ve oyuncuları konusu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. 2016 yapımı olan filmin başrolünde Aile İşi dizisiyle ünlenen başarılı oyuncu Ufuk Özkan bulunuyor. Vizyonda olduğu süreçte oldukça ilgi gören filmin ikinci serisinde Cevahir’in ‘taklaları’ hız kesmeden devam ediyor. Komedi ve macera dolu sahneleriyle henüz izlememiş veya tekrar izlemek isteyenler için yayınlanacak. Peki, Geniş Aile 2: Her Türlü filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Geniş Aile 2: Her Türlü nerede çekildi? İşte detaylar…

Giriş Tarihi: 2.1.2020 11:38
Geniş Aile 2: Her Türlü filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Geniş Aile 2: Her Türlü nerede çekildi?

Geniş Aile 2: Her Türlü filmi bu akşam televizyon ekranlarında izleyicilerle buluşacak. Sinema severler filmin Star TV'de yayınlanacağını öğrenmesinin ardından " Geniş Aile 2: Her Türlü konusu nedir, oyuncuları kimlerdir?" sorusuna internet üzerinden yanıt aramaya başladı. Absürt ve farklı komedi anlayışıyla yerli komediler için yeni bir dönemi başlatan filmin başrolünde Ufuk Özkan bulunuyor. Peki Geniş Aile 2: Her Türlü filmi konusu ne, oyuncuları kimler? Geniş Aile 2: Her Türlü nerede çekildi? Detaylar haberimizde…

GENİŞ AİLE 2 HER TÜRLÜ KONUSU NEDİR?

Zekai, gazinolardaki rulet çarkını kontrol eden bir saat düzeneği yapar. Cevahir, daha düzenek tam hazır olmadan bizimkileri kumar masasına oturtur ve paraları başkaları kazanır. Katil kumarhane kralı Paçacı, Zekai'nin yari Pırıl'ı rehin alır. Paçacı'yı uğrattıkları zararı karşılamazlarsa muhtemelen Pırıl ölecektir. Bizimkiler saat düzeneğini kullanarak Kıbrıs kumarhanelerinden parayı kazanıp Pırıl'ı kurtarmak üzere Yavruvatan'a uçarlar.

GENİŞ AİLE 2 OYUNCULARI KİM?

Geniş Aile 2 oyuncuları arasında Ufuk Özkan, Fırat Tanış, Bülent Çolak, Özge Ulusoy, Şinasi Yurtsever, Ahmet Sarsılmaz, Bora Akkaş ve Gizem Akman bulunuyor.

GENİŞ AİLE 2 HER TÜRLÜ NEREDE ÇEKİLDİ?

Geniş Aile Her Türlü filminin çekimleri Kıbrıs'ta yapılmıştır.

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