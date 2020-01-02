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2 Ölü Adamın Sandığı oyuncuları kimler, konusu nedir? oyuncuları ve detaylar...

2 oyuncuları merak konusu haline geldi. Tarihin efsanevi filmleri arasında yerini alan ve binlerce kişinin sıkılmadan tekrar tekrar izlediği film ile ilgili araştırmalar devam ediyor. Bu akşam ATV ekranlarında yayınlanacak olan yapımın başrollerinde ünlü aktör Johnny Depp bulunuyor. Aksiyon, macera ve fantastik türünde olan 2006 yapımı film bir serinin ikinci partı olarak karşımıza çıkıyor. Peki, oyuncuları kimler, konusu nedir? İşte Karayip Korsanları 2 (Ölü adamın sandığı) oyuncuları, konusu ve hakkında merak edilenler…

Giriş Tarihi: 2.1.2020 17:29
Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı oyuncuları kimler, konusu nedir? Karayip Korsanları 2 oyuncuları ve detaylar...

Serinin ikinci filmi olarak karşımıza çıkan Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı konusu ve oyuncuları vatandaşlar tarafından araştırılıyor. Efsanevi yapım neredeyse herkesin bildiği ve izlediği ancak ne kadar izlese de sıkılmadığı bir yapım olarak hafızalarda yerini alıyor. Korsan Jack Sparrow'un, yaşadıklarını konu edinen fantastik ve macera türündeki film ile ilgili tüm detayları haberimizde derledik. Peki, Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı oyuncuları kimler? Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı konusu ve oyuncu kadrosu haberimizde…

KARAYİP KORSANLARI 2 KONUSU NEDİR?

Gözüpek delikanlı Will Turner ve güzel Elizabeth, düğün hazırlıklarını yapadursunlar; dostları eksantrik Kaptan Jack Sparrow, yine bela aramaktadır. Elbette ki, Sparrow'un başına açılacak belalardan Will Turner ve Elizabeth de nasiplerini alacaklardır. Jack'in, efsanevi Uçan Hollandalı'nın kaptanı Davey Jones'a kan borcu olduğu ortaya çıkınca, tekrar ortalık birbirine girer. Eğer Sparrow, bu borçtan kurtulamazsa ömrü boyunca Uçan Hollandalı'nın kölesi olarak yaşama riskiyle karşı karşıyadır. Ama her beladan kurtulmanın elbet bir yolu olabileceğini düşünen uyanık Jack Sparrow'un, Ölü Adamın Sandığı'na sahip olan kişinin Davy Jones'u da kontrol edebileceğini öğrenmesiyle işler karışır.

KARAYİP KORSANLARI 2 OYUNCULARI

Bütçesi 225 milyon dolar olan filmin galası Kaliforniya'daki Disneyland'da yapıldı. Ölü Adamın Sandığı açılış gününde 55.8 milyon dolar kazandı. Filmin oyuncu başrollerinde Johnny Depp, Orlando Bloom, Keira Knightley yer alıyor.

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Karayip Korsanları 2 Ölü Adamın Sandığı oyuncuları kimler, konusu nedir? Karayip Korsanları 2 oyuncuları ve detaylar...
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