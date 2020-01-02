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Oflu Hoca’nın Şifresi 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmi nerede çekildi?

Sinemaseverlerin beğenisine sunulan Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmi için geri sayım başladı. Bu akşam ekranlara gelecek olan film için heyecan sürüyor. Yönetmenliğini Adem Kılıç’ın yaptığı film 2016 yılında vizyona girmiş olup komedi türündedir. Filmde Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hocaya çok kızgındır ve hem itibarını hem de parasını kaybetmiştir. İkisinin arasındaki hikayenin eğlenceli dille anlatıldığı film güçlü oyuncu kadrosu ve sürükleyici hikayesi ile merak ediliyor. Peki; Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmi nerede çekildi? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmi oyuncuları kimler, konusu nedir?

Giriş Tarihi: 2.1.2020 17:12
Oflu Hoca’nın Şifresi 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmi nerede çekildi?

Bu akşam ekranlara gelecek olan Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi için geri sayım başladı. İzleyenlerin bir kez daha izlemeyenlerin ise ilk kez izleyeceği film komedi türünde olup 2016 yılında vizyona girdi. Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür gibi isimlerin yer aldığı oyuncu kadrosu hem güçlü hem de izleyenleri ekrana bağlayacak. Sürükleyici ve eğlenceli konusu ile oldukça dikkat çeken film merakla bekleniyor. Peki; Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi konusu nedir, oyuncuları kimlerdir? Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi nerede çekildi?

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ KONUSU

Ahmet, başkanlığı kaptırdığı için hâlâ Oflu'ya öfkelidir. Oflu Hoca yüzünden hem itibar hem para kaybetmiştir. Tekrar başkan olmanın yollarını ararken zengin müteahhit İdris, oğlu Şaban'a Nur'u ister. Ahmet kendini kurtarmak için hemen kabul eder. Durumu öğrenen Kadir ve Oflu Nur'u kaçırmaya karar verirler. Ama Nur'u kaçırayım derken yanlışlıkla Ahmet'in halasını kaçırırlar ve işler tamamen karışır.

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ OYUNCU KADROSU

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Yönetmeni: Adem Kılıç

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Oyuncuları:Çetin Altay, Ahmet Varlı, Köksal Engür, Başak Daşman, Nihan Büyükağaç

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Türü: Komedi

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Yapım Yılı: 2016 (110 dk)

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Vizyon Tarihi: 13 Mayıs 2016 Cuma

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 Senaryo: Uğur Kandemir Arpacı, Zeynep Kaya

OFLU HOCA'NIN ŞİFRESİ 2 FİLMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Oflu Hoca'nın Şifresi 2 filmi Trabzon'da çekilmiştir.

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Oflu Hoca’nın Şifresi 2 konusu nedir, oyuncuları kimler? Oflu Hoca’nın Şifresi 2 filmi nerede çekildi?
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