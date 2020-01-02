Orman Çocuğu filmi konusu ne? Orman Çocuğu oyuncuları kimler? Film kaç yılında vizyona girdi?

Orman Çocuğu filmi için heyecan dorukta. ATV ekranlarına bu akşam gelecek film için geri sayım başladı. Ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde yaşam mücadelesi verecek. Bir ayı, siyah panter ve bir kurt sürüsü tarafından büyütülen Mowgli karakterinin hikayesi izleyenleri ekrana kilitleyecek. Rudyard Kipling'in çocuk romanından uyarlanan filmin konusu ve oyuncu kadrosu ise merak ediliyor. Güçlü senaryosu ve başarılı oyuncuları ile izleyenlere görsel şölen yaşatacak olan Orman Çocuğu konusu nedir? Orman Çocuğu oyuncuları kimler?

ORMAN ÇOCUĞU KONUSU

Ailesini kaybeden bir erkek çocuk vahşi ormanın derinliklerinde bir ayı, bir siyah panter ve bir kurt sürüsü tarafından büyütülür. Bagheera, Mowgli'ye bu macerada akıl hocalığı yapacaktır. Canlı-aksiyon ve epik türündeki bu hikayede, kurtlar tarafından yetiştirilen Mowgli evi bildiği tek yeri terk etmek zorunda kalınca, hem kendisini hem dış dünyayı keşfetmek için yeni bir arayışa çıkacaktır.

Rudyard Kipling'in klasik çocuk romanından uyarlanan filmin yönetmenliğini Jon Favreau sırtlarken uyarlama senaryo ise Justin Marks'a ait. Disney tarafından hayata geçirilen filmin orijinal seslendirme kadrosunda ise Ben Kingsley ve Neel Sethi isimleri başı çekerken kadroda onlara Scarlett Johansson, Idris Elba, Bill Murray, Christopher Walken, Lupita Nyong'o ve Giancarlo Esposito isimleri yer alıyor.

ORMAN ÇOCUĞU FİLMİ OYUNCULARI

Ben Kingsley (Bagheera)

Bill Murray (Baloo)

Idris Elba (Shere Khan)

Scarlett Johansson (Kaa)

Christopher Walken (King Louie)

Lupita Nyong'o (Rakcha)

Giancarlo Esposito (Akela)

Emjay Anthony (Gray)