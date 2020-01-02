Titanların Öfkesi oyuncuları kimler? Titanların Öfkesi konusu ve oyuncu kadrosu burada!

Tam sekiz sene önce vizyona girmiş ve efsane haline gelmiş fantastik türündeki yapım Titanların öfkesi oyuncuları ve konusu binlerce kişinin merak konusu haline geldi. Star TV ekranlarında bu akşam yayınlanacak olan film normal şartlarda yayınlanması gereken dizinin yerine ekranlarda olacak. Bilindiği üzere diziler bir süreliğine ekranlara ara verirken kanallar ise izleyicilerine keyifli dakikalar yaşatmak amacıyla filmler yayınlayacak. Peki, Titanların öfkesi filmi oyuncuları kimlerdir? İşte Titanların öfkesi konusu, oyuncuları ve hakkında merak edilenler…

TİTANLARIN ÖFKESİ KONUSU

Zeus yarı insan yarı tanrı oğlu Perseus, canavar Kraken'i destansı bir şekilde alt ettikten 10 yıl sonra daha sakin bir hayat sürdürmek ve 10 yaşındaki oğlu Helius'a bakmak için bir balıkçı kasabasına yerleşir. Fakat bu arada Tanrılar ve Titanlar arasındaki güç yarışı gittikçe kızışmaktadır.

Tanrılar Zeus, Hades ve Poseidon, vahşi ve zalim Titan babaları Kronos'u yıllar önce Tartarus'un bekçiliğini yaptığı yer altına göndermişlerdi. Fakat şimdi Tanrılar Zeus'a karşı Kronos ile birleşerek onun yenilmez ve sonsuz güçlerine meydan okumaya hazırlanıyorlar... Perseus şimdi kendi oğlu Ares ve kardeşi yeraltı Tanrısı Hades'in kurduğu oyunla tuzağa düşen Zeus'u kurtarmak için yeniden sahnede...

Türkiye'de 30 Mart 2012'de gösterime girecek filmin yönetmenliğini Jonathan Liebesman yapıyor.

TİTANLARIN ÖFKESİ OYUNCULARI

-Sam Worthington,

-Liam Neeson,

– Ralph Fiennes,

-Édgar Ramírez

-Bill Nighy,

-Danny Huston,

-Lily James,

-John Bell